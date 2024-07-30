30 июля 2024

Помилованного Путиным военного задержали в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, военные, пистолет, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Военному 32 года, ранее он был несколько раз судим Фото:

В Свердловской области с наркотиками поймали 32-летнего военного, помилованного российским президентом Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Задержание произошло 27 июля на первом километре Чусовского тракта. У военного с собой нашли 1,8 грамма мефедрона. Он пояснил, что купил вещество „для себя“», — рассказал собеседник агентства. Силовики обыскали квартиру задержанного, ничего запрещенного там не нашли.

По данным другого собеседника, боец ранее был судим за кражу, дважды — за угон авто, по разу — за побои и угрозу убийством. Последний срок он получил в 2022-м за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 1 октября того же года мужчина был помилован и отправился в зону боевых действий на Украине.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Свердловской области с наркотиками поймали 32-летнего военного, помилованного российским президентом Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщил источник. «Задержание произошло 27 июля на первом километре Чусовского тракта. У военного с собой нашли 1,8 грамма мефедрона. Он пояснил, что купил вещество „для себя“», — рассказал собеседник агентства. Силовики обыскали квартиру задержанного, ничего запрещенного там не нашли. По данным другого собеседника, боец ранее был судим за кражу, дважды — за угон авто, по разу — за побои и угрозу убийством. Последний срок он получил в 2022-м за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 1 октября того же года мужчина был помилован и отправился в зону боевых действий на Украине. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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