Помилованного Путиным военного задержали в Екатеринбурге

31 июля 2024 в 08:43 Размер текста - 17 +

Военному 32 года, ранее он был несколько раз судим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области с наркотиками поймали 32-летнего военного, помилованного российским президентом Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщил источник. «Задержание произошло 27 июля на первом километре Чусовского тракта. У военного с собой нашли 1,8 грамма мефедрона. Он пояснил, что купил вещество „для себя“», — рассказал собеседник агентства. Силовики обыскали квартиру задержанного, ничего запрещенного там не нашли. По данным другого собеседника, боец ранее был судим за кражу, дважды — за угон авто, по разу — за побои и угрозу убийством. Последний срок он получил в 2022-м за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 1 октября того же года мужчина был помилован и отправился в зону боевых действий на Украине. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с наркотиками поймали 32-летнего военного, помилованного российским президентом Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщил источник. «Задержание произошло 27 июля на первом километре Чусовского тракта. У военного с собой нашли 1,8 грамма мефедрона. Он пояснил, что купил вещество „для себя“», — рассказал собеседник агентства. Силовики обыскали квартиру задержанного, ничего запрещенного там не нашли. По данным другого собеседника, боец ранее был судим за кражу, дважды — за угон авто, по разу — за побои и угрозу убийством. Последний срок он получил в 2022-м за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 1 октября того же года мужчина был помилован и отправился в зону боевых действий на Украине. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.