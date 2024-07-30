Итальянские силовики показали кадры из арестованного замка россиянина

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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Федоричев находится под следствием по обвинениям в мошенничестве Фото:

Кадры из замка российского бизнесмена во Флоренции были показаны налоговой полицией Италии после ареста его активов. По информации местной газеты Corriere Fiorentino, речь идет о бывшем владельце московского баскетбольного клуба «Динамо» и нынешнем президенте клуба «Монако» Алексее Федоричеве.

«В числе активов, изъятых у российского олигарха Алексея Федоричева по поручению киевской прокуратуры, также замок Торре дель Галло», — передает газета Corriere Fiorentino. Уточняется, что итальянская прокуратура, действуя по запросу Украины, арестовала активы и недвижимость 69-летнего российского бизнесмена на сумму около 44,4 млн долларов.

В прокуратуре указали, что компания Федоричева, которая управляла частным морским терминалом в Одесской области, незаконно получала долю портовых сборов, что привело к ущербу в 6 млн долларов. Алексей Федоричев в настоящее время находится под следствием по обвинениям в мошенничестве, подкупе и отмывании денег.

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Кадры из замка российского бизнесмена во Флоренции были показаны налоговой полицией Италии после ареста его активов. По информации местной газеты Corriere Fiorentino, речь идет о бывшем владельце московского баскетбольного клуба «Динамо» и нынешнем президенте клуба «Монако» Алексее Федоричеве. «В числе активов, изъятых у российского олигарха Алексея Федоричева по поручению киевской прокуратуры, также замок Торре дель Галло», — передает газета Corriere Fiorentino. Уточняется, что итальянская прокуратура, действуя по запросу Украины, арестовала активы и недвижимость 69-летнего российского бизнесмена на сумму около 44,4 млн долларов. В прокуратуре указали, что компания Федоричева, которая управляла частным морским терминалом в Одесской области, незаконно получала долю портовых сборов, что привело к ущербу в 6 млн долларов. Алексей Федоричев в настоящее время находится под следствием по обвинениям в мошенничестве, подкупе и отмывании денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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