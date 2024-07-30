Итальянские силовики показали кадры из арестованного замка россиянина

30 июля 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

Федоричев находится под следствием по обвинениям в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кадры из замка российского бизнесмена во Флоренции были показаны налоговой полицией Италии после ареста его активов. По информации местной газеты Corriere Fiorentino, речь идет о бывшем владельце московского баскетбольного клуба «Динамо» и нынешнем президенте клуба «Монако» Алексее Федоричеве. «В числе активов, изъятых у российского олигарха Алексея Федоричева по поручению киевской прокуратуры, также замок Торре дель Галло», — передает газета Corriere Fiorentino. Уточняется, что итальянская прокуратура, действуя по запросу Украины, арестовала активы и недвижимость 69-летнего российского бизнесмена на сумму около 44,4 млн долларов. В прокуратуре указали, что компания Федоричева, которая управляла частным морским терминалом в Одесской области, незаконно получала долю портовых сборов, что привело к ущербу в 6 млн долларов. Алексей Федоричев в настоящее время находится под следствием по обвинениям в мошенничестве, подкупе и отмывании денег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кадры из замка российского бизнесмена во Флоренции были показаны налоговой полицией Италии после ареста его активов. По информации местной газеты Corriere Fiorentino, речь идет о бывшем владельце московского баскетбольного клуба «Динамо» и нынешнем президенте клуба «Монако» Алексее Федоричеве. «В числе активов, изъятых у российского олигарха Алексея Федоричева по поручению киевской прокуратуры, также замок Торре дель Галло», — передает газета Corriere Fiorentino. Уточняется, что итальянская прокуратура, действуя по запросу Украины, арестовала активы и недвижимость 69-летнего российского бизнесмена на сумму около 44,4 млн долларов. В прокуратуре указали, что компания Федоричева, которая управляла частным морским терминалом в Одесской области, незаконно получала долю портовых сборов, что привело к ущербу в 6 млн долларов. Алексей Федоричев в настоящее время находится под следствием по обвинениям в мошенничестве, подкупе и отмывании денег.