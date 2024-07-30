Федор Конюхов установил новый рекорд, пробыв почти три недели на льдине

Конюхов установил рекорд, пробыв на полярной станции 20 дней

31 июля 2024 в 01:21 Размер текста - 17 +

Ранее Федор Конюхов установил несколько абсолютных мировых рекордов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский путешественник Федор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24, на которой находился 20 дней. Он поднялся на борт атомного ледокола «50 лет Победы» в районе Северного полюса 30 июля, установив мировой рекорд. «Федор Конюхов провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут, преодолев 239 километров. Он установил мировой рекорд нахождения на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию», — сообщил руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов. Экспедиция началась 9 июля, и за время дрейфа Конюхов пересек нулевой меридиан, вернувшись в восточное полушарие. Максимальное удаление от точки географического Северного полюса составило 113,66 км. 23 июля дрейфующая полярная станция СП-24 достигла самой южной точки своего маршрута, после чего состоялся третий этап дрейфа в северо-восточном направлении. Как сообщало ранее URA.RU, на озере Тургояк возле города Миасса был заложен первый камень в постамент бронзовой скульптуры Николая Чудотворца — покровителя всех мореплавателей и путешественников. Эскиз памятника создал Федор Конюхов. В 2014 году Конюхов был избран 44-м почетным гражданином города Миасса Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский путешественник Федор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24, на которой находился 20 дней. Он поднялся на борт атомного ледокола «50 лет Победы» в районе Северного полюса 30 июля, установив мировой рекорд. «Федор Конюхов провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут, преодолев 239 километров. Он установил мировой рекорд нахождения на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию», — сообщил руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов. Экспедиция началась 9 июля, и за время дрейфа Конюхов пересек нулевой меридиан, вернувшись в восточное полушарие. Максимальное удаление от точки географического Северного полюса составило 113,66 км. 23 июля дрейфующая полярная станция СП-24 достигла самой южной точки своего маршрута, после чего состоялся третий этап дрейфа в северо-восточном направлении. Как сообщало ранее URA.RU, на озере Тургояк возле города Миасса был заложен первый камень в постамент бронзовой скульптуры Николая Чудотворца — покровителя всех мореплавателей и путешественников. Эскиз памятника создал Федор Конюхов. В 2014 году Конюхов был избран 44-м почетным гражданином города Миасса Челябинской области.