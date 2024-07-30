Свердловская область в числе лидеров по числу детей от Павла Дурова

После откровения создателя Telegram Павла Дурова о том, что он является отцом более 100 детей, выяснилось, что Свердловская область оказалась среди регионов с наибольшим числом детей, зачатых от него. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Топ-5 регионов РФ, где сперма Дурова превратилась в человека. Это: Пермский и Краснодарский край, Свердловская и Ленинградская области, а также Татарстан», — сказано в тексте.
Известно, что основатель Telegram начал свою благотворительную деятельность в сфере репродуктивных технологий 15 лет назад после просьбы друга, столкнувшегося с проблемами фертильности. В клинике его уговорили сдавать сперму анонимно для помощи другим парам. Так, Дуров помог более чем сотне пар из 12 стран. Он также планирует сделать свой ДНК-код открытым, чтобы его биологические дети могли найти друг друга.
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