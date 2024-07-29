29 июля 2024

Павел Дуров признался, что у него более 100 биологических детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дуров никогда не был женат и предпочитает жить один (архивное фото)
Дуров никогда не был женат и предпочитает жить один (архивное фото) Фото:

Создатель Telegram Павел Дуров оказался отцом более 100 биологических детей. Об этом он написал в своем telegram-канале. 

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?» — пишет Дуров. 

Пятнадцать лет назад к Дурову обратился друг со странной просьбой — они с женой не могли иметь детей из-за проблем с фертильностью. И попросили Дурова сдать сперму в клинике, чтобы у пары был ребенок. В клинике Павла убедили, что его «гражданский долгсдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар».

Благотворительная деятельность Дурова помогла более чем сотне пар в 12 странах. В одной из клиник ЭКО «все еще есть моя замороженная сперма, доступная для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей», добавил Дуров. Он также намерен открыть свой ДНК-код, чтобы биологические дети могли найти друг друга. 

Газета «Комсомольская правда» ранее обнаружила женщину по имени Ирина Болгар, которая заявила что является матерью троих детей Дурова — Даниэля, Леи и Давида. Официально информация пока не подтверждена.

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Создатель Telegram Павел Дуров оказался отцом более 100 биологических детей. Об этом он написал в своем telegram-канале.  «Мне только что сказали , что у меня более 100 биологических детей. Как такое возможно для парня , который никогда не был женат и предпочитает жить один?» — пишет Дуров.  Пятнадцать лет назад к Дурову обратился друг со странной просьбой — они с женой не могли иметь детей  из-за проблем с фертильностью. И попросили Дурова сдать сперму в клинике, чтобы у пары был ребенок. В клинике Павла убедили, что его «гражданский долг — сдавать больше спермы , чтобы анонимно помочь большему числу пар». Благотворительная деятельность Дурова помогла более чем сотне пар в 12 странах. В одной из клиник ЭКО «в се еще есть моя замороженная сперма , доступная для анонимного использования семьями , которые хотят иметь детей», добавил Дуров. Он также намерен открыть свой ДНК-код, чтобы биологические дети могли найти друг друга.  Газета «Комсомольская правда» ранее обнаружила женщину по имени Ирина Болгар, которая заявила что является матерью троих детей Дурова — Даниэля, Леи и Давида. Официально информация пока не подтверждена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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