Павел Дуров признался, что у него более 100 биологических детей

Создатель Telegram Павел Дуров оказался отцом более 100 биологических детей. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?» — пишет Дуров.
Пятнадцать лет назад к Дурову обратился друг со странной просьбой — они с женой не могли иметь детей из-за проблем с фертильностью. И попросили Дурова сдать сперму в клинике, чтобы у пары был ребенок. В клинике Павла убедили, что его «гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар».
Благотворительная деятельность Дурова помогла более чем сотне пар в 12 странах. В одной из клиник ЭКО «все еще есть моя замороженная сперма, доступная для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей», добавил Дуров. Он также намерен открыть свой ДНК-код, чтобы биологические дети могли найти друг друга.
Газета «Комсомольская правда» ранее обнаружила женщину по имени Ирина Болгар, которая заявила что является матерью троих детей Дурова — Даниэля, Леи и Давида. Официально информация пока не подтверждена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.