В Госдепе заявили о намерении создать торговый маршрут в обход России и Китая

31 июля 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

В США озвучили намерение организовать торговый маршрут в обход России Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В США рассматривают возможность организовать наземный маршрут из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана, минуя Россию и КНР. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен. «Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая. Страны Центральной Азии невероятно богаты», — цитируют О’Брайена РИА Новости. Ранее помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен заявил о намерении Вашингтона создать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США рассматривают возможность организовать наземный маршрут из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана, минуя Россию и КНР. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен. «Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая. Страны Центральной Азии невероятно богаты», — цитируют О’Брайена РИА Новости. Ранее помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен заявил о намерении Вашингтона создать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.