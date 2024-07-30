30 июля 2024

В Госдепе заявили о намерении создать торговый маршрут в обход России и Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, сша, флаг сша
В США озвучили намерение организовать торговый маршрут в обход России Фото:

В США рассматривают возможность организовать наземный маршрут из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана, минуя Россию и КНР. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен.

«Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая. Страны Центральной Азии невероятно богаты», — цитируют О’Брайена РИА Новости.

Ранее помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен заявил о намерении Вашингтона создать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

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В США рассматривают возможность организовать наземный маршрут из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана, минуя Россию и КНР. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен. «Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая. Страны Центральной Азии невероятно богаты», — цитируют О’Брайена РИА Новости. Ранее помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен заявил о намерении Вашингтона создать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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