В Госдепе заявили о намерении создать торговый маршрут в обход России и Китая

В США рассматривают возможность организовать наземный маршрут из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана, минуя Россию и КНР. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен.
«Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая. Страны Центральной Азии невероятно богаты», — цитируют О’Брайена РИА Новости.
Ранее помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен заявил о намерении Вашингтона создать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
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