Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен сообщил о намерении Вашингтона создать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
«Значительная часть населения Армении выступает за дистанцирование от России. Так что мы (американские власти) — создаем условия для того, чтобы это (дистанцирование от России — прим. URA.RU) произошло», — признал Джеймс О'Брайен, передает ТАСС.
Премьер-министр Армении объявил о планах страны покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства, при этом конкретные сроки выхода остаются неопределенными. В ответ на эти действия, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия сохранит поддержку и партнерские отношения с Арменией, а также продолжит сотрудничество между вооруженными силами двух стран.
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