30 июля 2024

В США заявили о попытке создать условия для отказа Армении от дружбы с РФ

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Джеймс О'Брайен приветствовал "храбрые шаги", которые делает Никол Пашинян в "разрыве с Россией"
Джеймс О'Брайен приветствовал "храбрые шаги", которые делает Никол Пашинян в "разрыве с Россией" Фото:

Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен сообщил о намерении Вашингтона создать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

«Значительная часть населения Армении выступает за дистанцирование от России. Так что мы (американские власти) — создаем условия для того, чтобы это (дистанцирование от России — прим. URA.RU) произошло», — признал Джеймс О'Брайен, передает ТАСС.

Премьер-министр Армении объявил о планах страны покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства, при этом конкретные сроки выхода остаются неопределенными. В ответ на эти действия, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия сохранит поддержку и партнерские отношения с Арменией, а также продолжит сотрудничество между вооруженными силами двух стран.

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Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен сообщил о намерении Вашингтона создать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. «Значительная часть населения Армении выступает за дистанцирование от России. Так что мы (американские власти) — создаем условия для того, чтобы это (дистанцирование от России — прим. URA.RU) произошло», — признал Джеймс О'Брайен, передает ТАСС. Премьер-министр Армении объявил о планах страны покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства, при этом конкретные сроки выхода остаются неопределенными. В ответ на эти действия, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия сохранит поддержку и партнерские отношения с Арменией, а также продолжит сотрудничество между вооруженными силами двух стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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