Чиновники Екатеринбурга с утра пораньше вышли отлавливать самокатчиков-лихачей. Фото

В Екатеринбурге прошел рейд по поимке нарушителей на самокатах

31 июля 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Рейд с чиновниками прошел 31 июля Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге прошел рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения пользователями электросамокатов. В рейде принял участие заместитель председателя Комитета по транспорту администрации города Сергей Яскевич, сотрудники ГИБДД и представители кикшеринговых компаний, передает корреспондент URA.RU. «Рейды проходят регулярно. Их отдельно проводят и кикшеринговые компании. В течение летнего сезона было совершено порядка 90 ДТП с участием СИМ (средств индивидуальной мобильности — прим. ред.), поэтому особое внимание мы уделяем соблюдению правил дорожного движения», — рассказал заместитель председателя Сергей Яскевич. По его словам, в городе за год в два раза выросло количество самокатов. В 2023 году их было шесть тысяч, в 2024 — уже 12 тысяч. Во время рейда сотрудниками ГИБДД было остановлено трое нарушителей, которые не спешились на пешеходном переходе. Все они использовали арендованные самокаты. Инспекторы выписали жителям штрафы в размере 800 рублей. Как заявил Яскевич, сервисы аренды электросамокатов сотрудничают с администрацией Екатеринбурга для контроля за нарушителями. Кроме того, сотрудники ГИБДД также имеют право привлекать водителей электросамокатов к административной ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прошел рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения пользователями электросамокатов. В рейде принял участие заместитель председателя Комитета по транспорту администрации города Сергей Яскевич, сотрудники ГИБДД и представители кикшеринговых компаний, передает корреспондент URA.RU. «Рейды проходят регулярно. Их отдельно проводят и кикшеринговые компании. В течение летнего сезона было совершено порядка 90 ДТП с участием СИМ (средств индивидуальной мобильности — прим. ред.), поэтому особое внимание мы уделяем соблюдению правил дорожного движения», — рассказал заместитель председателя Сергей Яскевич. По его словам, в городе за год в два раза выросло количество самокатов. В 2023 году их было шесть тысяч, в 2024 — уже 12 тысяч. Во время рейда сотрудниками ГИБДД было остановлено трое нарушителей, которые не спешились на пешеходном переходе. Все они использовали арендованные самокаты. Инспекторы выписали жителям штрафы в размере 800 рублей. Как заявил Яскевич, сервисы аренды электросамокатов сотрудничают с администрацией Екатеринбурга для контроля за нарушителями. Кроме того, сотрудники ГИБДД также имеют право привлекать водителей электросамокатов к административной ответственности.