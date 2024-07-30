30 июля 2024

Чиновники Екатеринбурга с утра пораньше вышли отлавливать самокатчиков-лихачей. Фото

В Екатеринбурге прошел рейд по поимке нарушителей на самокатах
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка соблюдения пользователями самокатов правил движения по городу/ Екатеринбург
Рейд с чиновниками прошел 31 июля Фото:

В Екатеринбурге прошел рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения пользователями электросамокатов. В рейде принял участие заместитель председателя Комитета по транспорту администрации города Сергей Яскевич, сотрудники ГИБДД и представители кикшеринговых компаний, передает корреспондент URA.RU.

«Рейды проходят регулярно. Их отдельно проводят и кикшеринговые компании. В течение летнего сезона было совершено порядка 90 ДТП с участием СИМ (средств индивидуальной мобильности — прим. ред.), поэтому особое внимание мы уделяем соблюдению правил дорожного движения», — рассказал заместитель председателя Сергей Яскевич. По его словам, в городе за год в два раза выросло количество самокатов. В 2023 году их было шесть тысяч, в 2024 — уже 12 тысяч.

Во время рейда сотрудниками ГИБДД было остановлено трое нарушителей, которые не спешились на пешеходном переходе. Все они использовали арендованные самокаты. Инспекторы выписали жителям штрафы в размере 800 рублей.

Как заявил Яскевич, сервисы аренды электросамокатов сотрудничают с администрацией Екатеринбурга для контроля за нарушителями. Кроме того, сотрудники ГИБДД также имеют право привлекать водителей электросамокатов к административной ответственности.

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В Екатеринбурге прошел рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения пользователями электросамокатов. В рейде принял участие заместитель председателя Комитета по транспорту администрации города Сергей Яскевич, сотрудники ГИБДД и представители кикшеринговых компаний, передает корреспондент URA.RU. «Рейды проходят регулярно. Их отдельно проводят и кикшеринговые компании. В течение летнего сезона было совершено порядка 90 ДТП с участием СИМ (средств индивидуальной мобильности — прим. ред.), поэтому особое внимание мы уделяем соблюдению правил дорожного движения», — рассказал заместитель председателя Сергей Яскевич. По его словам, в городе за год в два раза выросло количество самокатов. В 2023 году их было шесть тысяч, в 2024 — уже 12 тысяч. Во время рейда сотрудниками ГИБДД было остановлено трое нарушителей, которые не спешились на пешеходном переходе. Все они использовали арендованные самокаты. Инспекторы выписали жителям штрафы в размере 800 рублей. Как заявил Яскевич, сервисы аренды электросамокатов сотрудничают с администрацией Екатеринбурга для контроля за нарушителями. Кроме того, сотрудники ГИБДД также имеют право привлекать водителей электросамокатов к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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