30 июля 2024

Шеф-повар из «Адской кухни» открыл новую рюмочную в Челябинске

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В меню рюмочной есть закуски, наливки и настойки, тихие вина, салаты, пельмени и вареники
В меню рюмочной есть закуски, наливки и настойки, тихие вина, салаты, пельмени и вареники Фото:

Шеф-повар Евгений Дизендорф, прошедший «Адскую кухню» Константина Ивлева, открыл на Тополиной аллее в Челябинске новую рюмочную под названием «Дворец культуры». Там висят хрустальные люстры, на сцене — бархатный занавес, а в фойе статуя Владимира Ленина. Евгений с помощью подобного антуража намерен повышать «культуру пития».

«Первое заведение в таком советском и постсоветском стиле с отсылками на школу мы открыли три года назад, до всех этих волн хайпа. Вместо столов у нас там парты, образовательные плакаты и прочая школьная атрибутика. Во втором зале ковры на стенах, гигантская лакированная стенка, трюмо, — напомнил Евгений. Это у многих вызывает чувство легкой ностальгии», — передает слова Дизендорфа издание 74 ру.

Как отметил Дизендорф, он все детство провел в квартирах, вызывающих чувство легкой ностальгии. Год они отработали с «Классом коррекции» в одном помещении, потом подвернулось другое, на пересечении Кирова и Маркса. Рюмочную они открыли вместе с женой и старшим барменом «Класса коррекции». Заведение рассчитано на 60 посадочных мест.

Между прочим , барное меню оформлено как театральная программка. Оно включает закусочные блюда , наливки с настойками, вина, а также салаты . Кроме этого предлагаются пельмени с варениками. На данный момент выбор блюд относительно скромен, однако вскоре после открытия заведения планируется его расширить. Во время ремонта у шеф-повара Дизендорфа не было возможности разработать новые кулинарные предложения.

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Шеф-повар Евгений Дизендорф, прошедший «Адскую кухню» Константина Ивлева, открыл на Тополиной аллее в Челябинске новую рюмочную под названием «Дворец культуры». Там висят хрустальные люстры, на сцене — бархатный занавес, а в фойе статуя Владимира Ленина. Евгений с помощью подобного антуража намерен повышать «культуру пития». «Первое заведение в таком советском и постсоветском стиле с отсылками на школу мы открыли три года назад, до всех этих волн хайпа. Вместо столов у нас там парты, образовательные плакаты и прочая школьная атрибутика. Во втором зале ковры на стенах, гигантская лакированная стенка, трюмо, — напомнил Евгений. Это у многих вызывает чувство легкой ностальгии», — передает слова Дизендорфа издание 74 ру. Как отметил Дизендорф, он все детство провел в квартирах, вызывающих чувство легкой ностальгии. Год они отработали с «Классом коррекции» в одном помещении, потом подвернулось другое, на пересечении Кирова и Маркса. Рюмочную они открыли вместе с женой и старшим барменом «Класса коррекции». Заведение рассчитано на 60 посадочных мест. Между прочим , барное меню оформлено как театральная программка. Оно включает закусочные блюда , наливки с настойками, вина, а также салаты . Кроме этого предлагаются пельмени с варениками. На данный момент выбор блюд относительно скромен, однако вскоре после открытия заведения планируется его расширить. Во время ремонта у шеф-повара Дизендорфа не было возможности разработать новые кулинарные предложения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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