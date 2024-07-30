Шеф-повар из «Адской кухни» открыл новую рюмочную в Челябинске

Шеф-повар Евгений Дизендорф, прошедший «Адскую кухню» Константина Ивлева, открыл на Тополиной аллее в Челябинске новую рюмочную под названием «Дворец культуры». Там висят хрустальные люстры, на сцене — бархатный занавес, а в фойе статуя Владимира Ленина. Евгений с помощью подобного антуража намерен повышать «культуру пития».
«Первое заведение в таком советском и постсоветском стиле с отсылками на школу мы открыли три года назад, до всех этих волн хайпа. Вместо столов у нас там парты, образовательные плакаты и прочая школьная атрибутика. Во втором зале ковры на стенах, гигантская лакированная стенка, трюмо, — напомнил Евгений. Это у многих вызывает чувство легкой ностальгии», — передает слова Дизендорфа издание 74 ру.
Как отметил Дизендорф, он все детство провел в квартирах, вызывающих чувство легкой ностальгии. Год они отработали с «Классом коррекции» в одном помещении, потом подвернулось другое, на пересечении Кирова и Маркса. Рюмочную они открыли вместе с женой и старшим барменом «Класса коррекции». Заведение рассчитано на 60 посадочных мест.
Между прочим , барное меню оформлено как театральная программка. Оно включает закусочные блюда , наливки с настойками, вина, а также салаты . Кроме этого предлагаются пельмени с варениками. На данный момент выбор блюд относительно скромен, однако вскоре после открытия заведения планируется его расширить. Во время ремонта у шеф-повара Дизендорфа не было возможности разработать новые кулинарные предложения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!