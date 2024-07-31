Чем известен лидер ХАМАС Исмаил Хания, которого ликвидировали в Тегеране

Исмаил Хания ранее являлся премьер-министром правительства в Газе

31 июля 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Исмаил Хания присоединился к ХАМАС в возрасте 25 лет Фото: Vahid Salemi/AP/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания был застрелен в своей резиденции в Тегеране 31 июля. Также погиб его телохранитель. Что известно об экс-главе правительства сектора Газа — в материале URA.RU. Биография Исмаил Хания родился в 1962 году в лагере палестинских беженцев аль-Шати в Газе (Палестина). Будучи студентом стал главой студсовета Исламского университета сектора Газы. В конце 1987 года присоединился к ХАМАС. После убийства духовного лидера ХАМАС шейха Ахмеда Ясина он стал главой группировки в секторе Газа. После победы над ФАХТ (движение палестинского освобождения — прим. URA.RU) на выборах в Палестинскую национальную администрацию (ПНА), он был назначен на должность премьер-министра. Однако в 2007 году после захвата власти в секторе Газа боевиками ХАМАС (ФАТХ была вытеснена из Газы) президент Палестины Махмуд Аббас снял его с должности. До 2017 года Исмаил Хания был лидером ХАМАС, после чего его сменил Яхья Синвар. С 2017 по 2024 год Хания был главой политического бюро организации. В результате обстрела резиденции в Тегеране Ислам Хания погиб вместе с телохранителем Фото: Mohammed Asad\Zuma\TASS Личная информация Исмаил Хания был женат и имел 13 детей. В 2018 году в США объявили его «особо опасным террористом глобального масштаба». По причине того, что он являлся руководителем организации, которая входила в перечень особо опасных. Кроме того, в 2006 год он подвергся обстрелу со стороны активистов ФАХТ. В результате удара в Газе погибла внучка Хании Осенью 2023 года в результате израильского удара по сектору Газа погибла внучка главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Руа Хаммам. Об этом сообщало агентство Safa. По данным источника, она была студенткой медицинского университета и в момент обстрела находилась в Газе. Отмечается, что у лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании было 13 детей Фото: Ashraf Amra\Zuma\TASS Прекращение огня в секторе Газа Ранее движение ХАМАС согласилось на предложение о прекращении огня, представленное Катаром и Египтом, в отношении ситуации в секторе Газа. Об этом сообщила Al Jazeera, ссылаясь на официальное заявление палестинской группировки. Согласно изданию, такое заявление последовало после призыва Израиля к эвакуации жителей Рафаха в результате расширения операций на востоке города. Покушение со стороны Израиля В ноябре 2023 года Израиля предпринял попытку нанести удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства. Отмечается, что атака была совершена истребителями ВС Израиля. В прошлом году на экс-главу НПА было совершено уже покушение со стороны Израиля Фото: Ashraf Amra\Zuma\TASS Ордер на арест от МУС Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоав Галант. В частности, МУС хотел арестовать и Ханию, писал телеканал CNN. Отмечается, что их обвиняют в военных преступлениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания был застрелен в своей резиденции в Тегеране 31 июля. Также погиб его телохранитель. Что известно об экс-главе правительства сектора Газа — в материале URA.RU. Исмаил Хания родился в 1962 году в лагере палестинских беженцев аль-Шати в Газе (Палестина). Будучи студентом стал главой студсовета Исламского университета сектора Газы. В конце 1987 года присоединился к ХАМАС. После убийства духовного лидера ХАМАС шейха Ахмеда Ясина он стал главой группировки в секторе Газа. После победы над ФАХТ (движение палестинского освобождения — прим. URA.RU) на выборах в Палестинскую национальную администрацию (ПНА), он был назначен на должность премьер-министра. Однако в 2007 году после захвата власти в секторе Газа боевиками ХАМАС (ФАТХ была вытеснена из Газы) президент Палестины Махмуд Аббас снял его с должности. До 2017 года Исмаил Хания был лидером ХАМАС, после чего его сменил Яхья Синвар. С 2017 по 2024 год Хания был главой политического бюро организации. Исмаил Хания был женат и имел 13 детей. В 2018 году в США объявили его «особо опасным террористом глобального масштаба». По причине того, что он являлся руководителем организации, которая входила в перечень особо опасных. Кроме того, в 2006 год он подвергся обстрелу со стороны активистов ФАХТ. Осенью 2023 года в результате израильского удара по сектору Газа погибла внучка главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Руа Хаммам. Об этом сообщало агентство Safa. По данным источника, она была студенткой медицинского университета и в момент обстрела находилась в Газе. Ранее движение ХАМАС согласилось на предложение о прекращении огня, представленное Катаром и Египтом, в отношении ситуации в секторе Газа. Об этом сообщила Al Jazeera, ссылаясь на официальное заявление палестинской группировки. Согласно изданию, такое заявление последовало после призыва Израиля к эвакуации жителей Рафаха в результате расширения операций на востоке города. В ноябре 2023 года Израиля предпринял попытку нанести удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства. Отмечается, что атака была совершена истребителями ВС Израиля. Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоав Галант. В частности, МУС хотел арестовать и Ханию, писал телеканал CNN. Отмечается, что их обвиняют в военных преступлениях.