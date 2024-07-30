В челябинском селе, где объявлен режим ЧС, глава предложил скинуться на откачку воды

Глава Еманжелинки, где объявлен режим ЧС, предложил жителям скинуться на насос

31 июля 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Воду не откачивают уже пять дней (фото из архива) Фото: Алексей Самаев © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Жителям затопленного села Еманжелинка Челябинской области после пяти дней ожидания, что им откачают воду, заявили, что они должны сами скинуться на помпу. На их территории введен режим ЧС. Об этом URA.RU сообщила Наталья Ф. «Дома по улице Октябрьской (2,4,6) стоят в воде, воду из-под пола мы откачать не можем, так как весь двор и огород затоплен, люди в туалет (извините) ходят в ведро. Обратились к главе, он сказал, что мы должны сами скинуться на помпу и откачать себе воду, что у него в приоритете многоквартирные дома», — рассказала URA.RU жительница села. Сельчане уточнили, что раньше таких подтоплений у них не было. Они опасаются повторения ливней, которые могут затопить дома еще больше. «Вода во дворах стоит пятый день, обещали сегодня привезти помпу, ждем. Я звонила в прокуратуру Еткульского района, они связались с главой и перезвонили нам», — добавила Наталья. В Еманжелинске действует режим ЧС после подтоплений, вызванных сильными ливнями. Синоптики обещают новые обильные осадки. Дворы затоплены уже пять дней Сообщество «Текслер, помоги» vk.com Газовый котел стоит в воде Сообщество «Текслер, помоги» vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям затопленного села Еманжелинка Челябинской области после пяти дней ожидания, что им откачают воду, заявили, что они должны сами скинуться на помпу. На их территории введен режим ЧС. Об этом URA.RU сообщила Наталья Ф. «Дома по улице Октябрьской (2,4,6) стоят в воде, воду из-под пола мы откачать не можем, так как весь двор и огород затоплен, люди в туалет (извините) ходят в ведро. Обратились к главе, он сказал, что мы должны сами скинуться на помпу и откачать себе воду, что у него в приоритете многоквартирные дома», — рассказала URA.RU жительница села. Сельчане уточнили, что раньше таких подтоплений у них не было. Они опасаются повторения ливней, которые могут затопить дома еще больше. «Вода во дворах стоит пятый день, обещали сегодня привезти помпу, ждем. Я звонила в прокуратуру Еткульского района, они связались с главой и перезвонили нам», — добавила Наталья. В Еманжелинске действует режим ЧС после подтоплений, вызванных сильными ливнями. Синоптики обещают новые обильные осадки.