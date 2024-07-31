Володин: мигранты будут вставать на воинский учет при получении гражданства РФ

Госдумы 31 июля планирует рассмотреть законопроект о постановке мигрантов на воинский учет во время получения ими российского гражданства. Это будет обязательным условием для получения паспорта, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Предлагается законодательно ввести обязательное условие получения российского гражданства для иностранцев: одновременно с выдачей паспорта гражданина РФ они обязаны будут встать на воинский учет», — заявил Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что проект планируется рассмотреть сегодня, его поддерживают большинство депутатов.
Также Вячеслав Володин добавил, что вместе с коллегами изучил предложение Следственного комитета, которое касается улучшения миграционного законодательства. На данный момент часть из предложений уже реализована. Среди подобных: режим по высылке мигрантов, у которых нет законного права оставаться в России, и регистрация иностранных граждан. Спикер Госдумы отметил, что ранее те, кто хочет приобрести гражданство России, должны были владеть русским языком и знать историю и основы законодательства страны.
Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов сообщил, что за мигрантами должен вестись круглосуточный и тотальный контроль. По его мнению, следить нужно за биометрическими данными, мобильным телефоном, банковскими счетами и картами, передает ОТР.
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