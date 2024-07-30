Глава ПНО автоматики в Екатеринбурге опроверг популярную версию о пожаре

Сварочные работы не были причиной пожара на НПО автоматики в Екатеринбурге

31 июля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Причину пожара выяснят дознаватели, но это — не сварочные работы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса» Причины возникновения пожара на НПО автоматики в Екатеринбурге выясняются, но они никак не связаны со сварочными работами, которые якобы перед этим проводились на производстве. Об этом заявил гендиректор завода Михаил Изюмов, его слова URA.RU передали представители предприятия. «Отмечу, что возгорание произошло после окончания рабочего дня, сварочные и иные пожароопасные работы в цехе не проводились. На предприятии создан штаб, который предпринимает действия по ликвидации последствий пожара. Ведется оценка ущерба. Причины возгорания выясняются», — говорится в сообщении Изюмова. Пожар на предприятии случился вечером 30 июля. Огнем было охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. На 500 квадратных метрах обрушилась кровля механического цеха. Спасателям МЧС удалось менее чем за два часа справиться с бедствием. Самое главное о пожаре, — в отдельном материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причины возникновения пожара на НПО автоматики в Екатеринбурге выясняются, но они никак не связаны со сварочными работами, которые якобы перед этим проводились на производстве. Об этом заявил гендиректор завода Михаил Изюмов, его слова URA.RU передали представители предприятия. «Отмечу, что возгорание произошло после окончания рабочего дня, сварочные и иные пожароопасные работы в цехе не проводились. На предприятии создан штаб, который предпринимает действия по ликвидации последствий пожара. Ведется оценка ущерба. Причины возгорания выясняются», — говорится в сообщении Изюмова. Пожар на предприятии случился вечером 30 июля. Огнем было охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. На 500 квадратных метрах обрушилась кровля механического цеха. Спасателям МЧС удалось менее чем за два часа справиться с бедствием. Самое главное о пожаре, — в отдельном материале URA.RU.