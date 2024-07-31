В Сатке отменили режим ЧС, введенный из-за наводнения

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Клипарт. Челябинск, сатка, дворец культуры
В Сатке справились с последствиями наводнения Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Сатке (Челябинская область) отменили режим ЧС, введенный из-за подтопления города. Об этом URA.RU сообщил глава района Александр Глазков.

«Режим ЧС в Сатке снят. Вода полностью ушла из города. Остаются подтопленными подвали зданий. Ведется работа по их осушке», — сообщил URA.RU Глазков.

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В Челябинской области режим ЧС введен в четырех муниципалитетах

Режим ЧС вводился на территории города из-за подтопления его старой части. Там затопленными оказались 50 домов. В настоящее время режим ЧС действует в четырех муниципалитетах области — в Карабаше, Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах. Там экстренные службы совместно с волонтерами устраняют последствия потопа.

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В Сатке (Челябинская область) отменили режим ЧС, введенный из-за подтопления города. Об этом URA.RU сообщил глава района Александр Глазков. «Режим ЧС в Сатке снят. Вода полностью ушла из города. Остаются подтопленными подвали зданий. Ведется работа по их осушке», — сообщил URA.RU Глазков. Режим ЧС вводился на территории города из-за подтопления его старой части. Там затопленными оказались 50 домов. В настоящее время режим ЧС действует в четырех муниципалитетах области — в Карабаше, Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах. Там экстренные службы совместно с волонтерами устраняют последствия потопа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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