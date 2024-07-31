В Сатке отменили режим ЧС, введенный из-за наводнения

В Сатке (Челябинская область) отменили режим ЧС, введенный из-за подтопления города. Об этом URA.RU сообщил глава района Александр Глазков.
«Режим ЧС в Сатке снят. Вода полностью ушла из города. Остаются подтопленными подвали зданий. Ведется работа по их осушке», — сообщил URA.RU Глазков.
Режим ЧС вводился на территории города из-за подтопления его старой части. Там затопленными оказались 50 домов. В настоящее время режим ЧС действует в четырех муниципалитетах области — в Карабаше, Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах. Там экстренные службы совместно с волонтерами устраняют последствия потопа.
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