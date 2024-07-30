30 июля 2024

Мэр из ХМАО похвастался виртуозной игрой на полиэтиленовом пакете. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков использовал пакет в качестве музыкального инструмента
Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков использовал пакет в качестве музыкального инструмента Фото:

Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков похвастался виртуозной игрой на полиэтиленовом пакете. Один из самых позитивных политиков страны приурочил концерт к Дню необычных музыкальных инструментов и поздравил с ним подписчиков своего блога. Видео опубликовано на странице Маненкова «Вконтакте».

«Представил вам игру на эксклюзивном инструменте из „подручного“ материала — полиэтиленовом пакете. Он давно заменил народные инструменты — берестовые и глиняные свистульки. Звук пакет даёт ничуть не хуже! Он похож на свист птички!» — подписал видео Маненков.

Глава района поделился с подписчиками, что в 9-10 классе он играл на саксофоне в шахтерском ансамбле. «Думаю, что именно этот навык дает мне возможность сегодня играть на пакете и поднимать себе настроение», — уточнил мэр.

Ранее URA.RU писало о том, что Маненкову удалось вырастить в арктической зоне ХМАО помидоры. Он опубликовал видео из теплицы в Белоярском.

Видео: Сергей Маненков, «Вконтакте» https://vk.com/wall650683833_23483

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Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков похвастался виртуозной игрой на полиэтиленовом пакете. Один из самых позитивных политиков страны приурочил концерт к Дню необычных музыкальных инструментов и поздравил с ним подписчиков своего блога. Видео опубликовано на странице Маненкова «Вконтакте». «Представил вам игру на эксклюзивном инструменте из „подручного“ материала — полиэтиленовом пакете. Он давно заменил народные инструменты — берестовые и глиняные свистульки. Звук пакет даёт ничуть не хуже! Он похож на свист птички!» — подписал видео Маненков. Глава района поделился с подписчиками, что в 9-10 классе он играл на саксофоне в шахтерском ансамбле. «Думаю, что именно этот навык дает мне возможность сегодня играть на пакете и поднимать себе настроение», — уточнил мэр. Ранее URA.RU писало о том, что Маненкову удалось вырастить в арктической зоне ХМАО помидоры. Он опубликовал видео из теплицы в Белоярском. Видео: Сергей Маненков, «Вконтакте» https://vk.com/wall650683833_23483
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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