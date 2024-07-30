Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков похвастался виртуозной игрой на полиэтиленовом пакете. Один из самых позитивных политиков страны приурочил концерт к Дню необычных музыкальных инструментов и поздравил с ним подписчиков своего блога. Видео опубликовано на странице Маненкова «Вконтакте».
«Представил вам игру на эксклюзивном инструменте из „подручного“ материала — полиэтиленовом пакете. Он давно заменил народные инструменты — берестовые и глиняные свистульки. Звук пакет даёт ничуть не хуже! Он похож на свист птички!» — подписал видео Маненков.
Глава района поделился с подписчиками, что в 9-10 классе он играл на саксофоне в шахтерском ансамбле. «Думаю, что именно этот навык дает мне возможность сегодня играть на пакете и поднимать себе настроение», — уточнил мэр.
Ранее URA.RU писало о том, что Маненкову удалось вырастить в арктической зоне ХМАО помидоры. Он опубликовал видео из теплицы в Белоярском.
Видео: Сергей Маненков, «Вконтакте» https://vk.com/wall650683833_23483
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