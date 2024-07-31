Писатель Додолев: в 2012 году Зеленский не знал украинский язык

Владимир Зеленский еще в 2012 году насмехался над украинским языком, вспомнил Евгений Додолев Фото: Официальный сайт президента Украины

В 2012-13 годах нынешний лидер Украины Владимир Зеленский не знал языка своей страны и даже насмехался над ним и над его носителями. Об этом рассказал журналист и писатель Евгений Додолев.

«Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на мове, рассказывал анекдоты про рогулей (жаргонный украинский термин, который переводится как „деревенщина“ — прим. URA.RU)», — заявил Евгений Додолев в беседе с «Аргументами и фактами». По его словам, в то время он часто видел Зеленского на ВГТРК и даже обедал с ним в столовой. Он также добавил, что нынешний лидер Украины изначально мечтал о запуске собственного проекта на телевидении в России.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).сообщил, что у Зеленского нет плана по урегулированию российско-украинского конфликта, и что он просто тянет время, чтобы увидеть исход президентских выборов в США. Слова экс-депутата передает RT.