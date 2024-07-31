В России запретили продавать энергетики детям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масочный режим на продуктовом рынке. Челябинск, торговля, продукты, продавец, рынок, соусы, маска медицинская
Продавцы вправе требовать документы у покупателей энергетиков, следует из законопроекта Фото:

Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий продавать энергетики несовершеннолетним. Запрет вступит в силу с марта 2025 года. Решение принято на пленарном заседании 31 июля.

Ограничения будут действовать по аналогии с запретом продажи алкоголя несовершеннолетним. Согласно поправкам, не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Если у продавца есть сомнения касательно возраста покупателя, он имеет право потребовать документ, подтверждающий возраст.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий продавать энергетики несовершеннолетним. Запрет вступит в силу с марта 2025 года. Решение принято на пленарном заседании 31 июля. Ограничения будут действовать по аналогии с запретом продажи алкоголя несовершеннолетним. Согласно поправкам, не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Если у продавца есть сомнения касательно возраста покупателя, он имеет право потребовать документ, подтверждающий возраст.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...