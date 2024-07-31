В России запретили продавать энергетики детям

31 июля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Продавцы вправе требовать документы у покупателей энергетиков, следует из законопроекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий продавать энергетики несовершеннолетним. Запрет вступит в силу с марта 2025 года. Решение принято на пленарном заседании 31 июля. Ограничения будут действовать по аналогии с запретом продажи алкоголя несовершеннолетним. Согласно поправкам, не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Если у продавца есть сомнения касательно возраста покупателя, он имеет право потребовать документ, подтверждающий возраст. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий продавать энергетики несовершеннолетним. Запрет вступит в силу с марта 2025 года. Решение принято на пленарном заседании 31 июля. Ограничения будут действовать по аналогии с запретом продажи алкоголя несовершеннолетним. Согласно поправкам, не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Если у продавца есть сомнения касательно возраста покупателя, он имеет право потребовать документ, подтверждающий возраст.