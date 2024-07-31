В России запретили продавать энергетики детям

Продавцы вправе требовать документы у покупателей энергетиков, следует из законопроекта
Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий продавать энергетики несовершеннолетним. Запрет вступит в силу с марта 2025 года. Решение принято на пленарном заседании 31 июля.
Ограничения будут действовать по аналогии с запретом продажи алкоголя несовершеннолетним. Согласно поправкам, не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Если у продавца есть сомнения касательно возраста покупателя, он имеет право потребовать документ, подтверждающий возраст.
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