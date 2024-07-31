Мчался на скорости 122 километра в час: сбившего челябинку экс-росгвардейца Зелева отправили под суд

Экс-росгвардеец, задавивший в пьяном виде челябинскую школьницу, отдан под суд

31 июля 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

В Курчатовский райсуд Челябинска направлены материалы уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Росгвардии Ивана Зелева, который будучи пьяным на скорости 122 км/час сбил насмерть 14-летнюю школьницу. Об утверждении обвинительного заключения URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого по п. „а“ ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения). Уголовное дело направлено в Курчатовский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Следствие по делу продолжалось около двух месяцев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, за это время удалось собрать достаточную доказательную базу. Смертельная авария произошла ранним утром 6 июня. Две подруги переходили дорогу на Свердловском тракте, когда на них вылетел Ford Focus под управлением Зелева. Машина мчалась на скорости 122 км/час. Одна из девочек успела увернуться, другой же не повезло — от удара ее отбросило на несколько десятков метров. Шансов выжить у нее не было. После произошедшего выяснилось, что Зелев был пьян. Его задержали и отправили в СИЗО. Со службы он был уволен по отрицательным основаниям.