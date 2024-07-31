В ростовском СИЗО умер боец «Азова»*, не дожив до приговора

31 июля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Обвиняемый по делу об участии в националистическом украинском батальоне Александр Ищенко умер в ростовском СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ростове-на-Дону умер один из 22 подсудимых по делу об участии в «Азове» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) Александр Ищенко. Об этом сообщил адвокат обвиняемого, а судья Южного окружного военного суда удовлетворил ходатайство истребовать справку о смерти Ищенко. Один из подсудимых не явился из СИЗО на судебное заседание. Адвокат заявил, что его подзащитный скончался. «Суд удовлетворил ходатайство истребовать справку о смерти Ищенко», — сказал судья. Эту информацию из зала суда передал корреспондент ТАСС. Участников националистического украинского батальона задержали при попытке побега из Мариуполя после взятия города силами ВС РФ. Суд над ними начался в 2023 году, сообщает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростове-на-Дону умер один из 22 подсудимых по делу об участии в «Азове» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) Александр Ищенко. Об этом сообщил адвокат обвиняемого, а судья Южного окружного военного суда удовлетворил ходатайство истребовать справку о смерти Ищенко. Один из подсудимых не явился из СИЗО на судебное заседание. Адвокат заявил, что его подзащитный скончался. «Суд удовлетворил ходатайство истребовать справку о смерти Ищенко», — сказал судья. Эту информацию из зала суда передал корреспондент ТАСС. Участников националистического украинского батальона задержали при попытке побега из Мариуполя после взятия города силами ВС РФ. Суд над ними начался в 2023 году, сообщает «Царьград».