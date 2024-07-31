Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в России

С начала осени 2024 года иностранные банки смогут открыть филиалы в России, но не более одного. Соответсвующий закон был принят Государственной Думой РФ на пленарном заседании 31 июля.
Это решение должно способствовать развитию системы международных расчетов и привлечению иностранных инвестиций в экономику РФ, как указано в пояснительной записке к закону.
Законодательство предусматривает, что иностранный банк сможет открыть только один филиал на территории России, который не имеет права создавать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов. Филиалы иностранных банков смогут осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением доверительного управления.
Отмечается, что права и обязанности при банковских операциях возникают непосредственно у иностранного банка, открывшего филиал. Для открытия филиала требуется соответствие определенным критериям, включая наличие гарантийного депозита в размере не менее 1 миллиарда рублей.
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