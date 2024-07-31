Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в России

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Иностранные банк теперь могут открыть филиалы в РФ
Иностранные банк теперь могут открыть филиалы в РФ Фото:

С начала осени 2024 года иностранные банки смогут открыть филиалы в России, но не более одного. Соответсвующий закон был принят Государственной Думой РФ на пленарном заседании 31 июля.

Это решение должно способствовать развитию системы международных расчетов и привлечению иностранных инвестиций в экономику РФ, как указано в пояснительной записке к закону.

Законодательство предусматривает, что иностранный банк сможет открыть только один филиал на территории России, который не имеет права создавать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов. Филиалы иностранных банков смогут осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением доверительного управления.

Отмечается, что права и обязанности при банковских операциях возникают непосредственно у иностранного банка, открывшего филиал. Для открытия филиала требуется соответствие определенным критериям, включая наличие гарантийного депозита в размере не менее 1 миллиарда рублей. 

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С начала осени 2024 года иностранные банки смогут открыть филиалы в России, но не более одного. Соответсвующий закон был принят Государственной Думой РФ на пленарном заседании 31 июля. Это решение должно способствовать развитию системы международных расчетов и привлечению иностранных инвестиций в экономику РФ, как указано в пояснительной записке к закону. Законодательство предусматривает, что иностранный банк сможет открыть только один филиал на территории России, который не имеет права создавать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов. Филиалы иностранных банков смогут осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением доверительного управления. Отмечается, что права и обязанности при банковских операциях возникают непосредственно у иностранного банка, открывшего филиал. Для открытия филиала требуется соответствие определенным критериям, включая наличие гарантийного депозита в размере не менее 1 миллиарда рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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