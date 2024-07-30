Врачи екатеринбургской больницы спасли двух пациентов с «каменным сердцем»

Врачи екатеринбургской «Новой больницы» спасли двух пациентов с тяжелым кальцинированным поражением сосудов сердца (на врачебном жаргоне — каменное сердце). Применение ротационной атерэктомии позволило рентгенохирургам восстановить кровоток в коронарных артериях. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).
«Первым пациентом „Новой больницы“, которому выполнили ротабляцию, стал 49-летний екатеринбуржец. Ранее он перенес инфаркт миокарда, и, несмотря на лечение, у мужчины сохранялись боли в грудной клетке, приступы стенокардии. При коронарографии была выявлена кальцинированная бляшка, сузившая просвет сосуда. У второго пациента коронарная артерия была на 90% перекрыта кальцинированной бляшкой», — отметили в ДИПе.
Применение методики ротационной атерэктомии стало важным шагом в развитии рентгенохирургической службы больницы и значительно улучшило уровень лечения пациентов с риском инфаркта миокарда и стенокардией в регионе. В случаях, когда обычные методы, такие как стентирование и баллонная ангиопластика, не могут справиться с кальцинированными бляшками, новая методика с использованием алмазного бура позволяет эффективно устранять отложения кальция и восстанавливать кровоток.
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