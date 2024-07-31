Избранный президент Индонезии назвал Россию большим другом. Видео

31 июля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин проводит в Кремле встречу с Прабово Субианто Фото: Владимир Андреев © URA.RU Индонезия рассматривает Россию как большого друга. С таким заявлением выступил избранный президент Прабово Субианто на встрече с президентом РФ Владимиро Путиным. «Индонезия рассматривает Россию как большого друга. [Страна] хотела бы продолжить развивать отношения» — сказал Субианто, который прибыл в Москву. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». В свою очередь, Путин указал, что торгово-экономические связи России и Индонезии развиваются, товарооборот за последние годы увеличился вдвое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Индонезия рассматривает Россию как большого друга. С таким заявлением выступил избранный президент Прабово Субианто на встрече с президентом РФ Владимиро Путиным. «Индонезия рассматривает Россию как большого друга. [Страна] хотела бы продолжить развивать отношения» — сказал Субианто, который прибыл в Москву. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». В свою очередь, Путин указал, что торгово-экономические связи России и Индонезии развиваются, товарооборот за последние годы увеличился вдвое.