Избранный президент Индонезии назвал Россию большим другом. Видео

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, рукопожатие, встреча, переговоры, сделка, дипломаты, договор, бизнесмены
Владимир Путин проводит в Кремле встречу с Прабово Субианто Фото:

Индонезия рассматривает Россию как большого друга. С таким заявлением выступил избранный президент Прабово Субианто на встрече с президентом РФ Владимиро Путиным.

«Индонезия рассматривает Россию как большого друга. [Страна] хотела бы продолжить развивать отношения» — сказал Субианто, который прибыл в Москву. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». В свою очередь, Путин указал, что торгово-экономические связи России и Индонезии развиваются, товарооборот за последние годы увеличился вдвое.

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Индонезия рассматривает Россию как большого друга. С таким заявлением выступил избранный президент Прабово Субианто на встрече с президентом РФ Владимиро Путиным. «Индонезия рассматривает Россию как большого друга. [Страна] хотела бы продолжить развивать отношения» — сказал Субианто, который прибыл в Москву. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». В свою очередь, Путин указал, что торгово-экономические связи России и Индонезии развиваются, товарооборот за последние годы увеличился вдвое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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