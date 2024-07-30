В ХМАО на пост мэра выдвинулся кандидат от ЕР с погашенной судимостью

Кандидат на пост главы городского поселения Белый Яр (Сургутский район, ХМАО) от «Единой России» Владимир Мансуров имел судимость за халатность. Она была погашена в 2009 году, документ с соответствующими сведениями есть в распоряжении URA.RU.
«Мансуров Владимир Петрович. Имелась судимость: часть 1 статьи 293 «халатность» Уголовного кодекса Российской Федерации. Погашена 26.03.2009 года», – сообщается в документе.
В территориальной избирательной комиссии Сургутского района агентству прокомментировали, что погашенная судимость никак не повлияет на выдвижение Владимира Мансурова. «Он, во-первых, указал ее [судимость] самостоятельно в заявлении, не скрывал. А во-вторых, она погашена, [Мансуров] зарегистрирован и будет принимать участие [в выборах], – прокомментировали агентству в ТИК. Дозвониться до Владимира Мансурова журналисту URA.RU не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что депутатом думы Сургутского района стал директор МБУ «Районное управление спортивных сооружений» Алил Шахшаев. При этом у него была судимость за грабеж.
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