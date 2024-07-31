Пермские таксисты взвинтили цены. Скрин

Цены на такси в Перми выросли в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены выросли из-за плозой погоды
Цены выросли из-за плозой погоды Фото:

Жители Перми заметили резкое повышение цен на такси в приложении «Яндекс Go». За 45 минут стоимость поездок выросла почти в два раза. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«В 17:00 стоимость поездки из центра Перми от стадиона „Динамо“ в микрорайон Садовый была 220 рублей на тарифе „Эконом“. В 17:45 она выросла до 418 рублей», — рассказала Алина Иванова корреспонденту агентства.

Пермячка отметила, что выросли цены на все тарифы. Так, тариф «Вместе» стал дороже на 83%, а «комфорт» на 111%. В приложении сказано, что поездки подорожали из-за плохой погоды и повышенного спроса. 

Цены выросли за 45 минут
Цены выросли за 45 минут
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Жители Перми заметили резкое повышение цен на такси в приложении «Яндекс Go». За 45 минут стоимость поездок выросла почти в два раза. Об этом URA.RU сообщил читатель. «В 17:00 стоимость поездки из центра Перми от стадиона „Динамо“ в микрорайон Садовый была 220 рублей на тарифе „Эконом“. В 17:45 она выросла до 418 рублей», — рассказала Алина Иванова корреспонденту агентства. Пермячка отметила, что выросли цены на все тарифы. Так, тариф «Вместе» стал дороже на 83%, а «комфорт» на 111%. В приложении сказано, что поездки подорожали из-за плохой погоды и повышенного спроса. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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