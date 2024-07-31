Цены выросли из-за плозой погоды
Жители Перми заметили резкое повышение цен на такси в приложении «Яндекс Go». За 45 минут стоимость поездок выросла почти в два раза. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«В 17:00 стоимость поездки из центра Перми от стадиона „Динамо“ в микрорайон Садовый была 220 рублей на тарифе „Эконом“. В 17:45 она выросла до 418 рублей», — рассказала Алина Иванова корреспонденту агентства.
Пермячка отметила, что выросли цены на все тарифы. Так, тариф «Вместе» стал дороже на 83%, а «комфорт» на 111%. В приложении сказано, что поездки подорожали из-за плохой погоды и повышенного спроса.
Цены выросли за 45 минут
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!