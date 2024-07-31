Холдинг челябинского олигарха купит металлургический завод

Холдинг «Мечел», во главе совета директоров которого стоит Игорь Зюзин из Челябинска, выкупит Гурьевский метзавод (»ГМЗ»). На предприятие будут поставляться заготовки для дальнейшей переработки из Челябинска.
«Челябинский металлургический комбинат „Мечела“ выкупит имущество „ГМЗ“ за 555 млн рублей. С начала года организаторы торгов снизили цену в три раза», — сообщил РБК.
Челябинский меткомбинат (»ЧМК») стал единственным участником торгов. «ГМЗ» является ключевым предприятием Гурьевска в Кемеровской области. В 2016 году завод стал банкротом. Предприятие входило в состав холдинга «Эстар» Вадима Варшавского. Группа компаний столкнулась с финансовыми проблемами после падения цен на арматуру в 2008 году. Затем возврата кредитов потребовали банки.
Неудачная попытка продажи имущества «ГМЗ» за 2,87 миллиарда рублей в 2022 году привела к постепенному снижению цены. В итоге стоимость снизилась до 551,4 миллиона рублей. В то время как «ГМЗ» накапливал убытки в последние годы, «ЧМК» демонстрировал прибыльную деятельность. В 2023 году челябинцы получили прибыль в размере 1,6 миллиарда рублей. Консолидированный показатель группы составил 22,3 млрд рублей.
Представители «Мечела» подтвердили РБК планы по использованию приобретенного имущества ГМЗ для создания нового подразделения ЧМК. Решение позволит оптимизировать процессы производства и переработки металла.
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