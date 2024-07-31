Тюменцы не хотят селить в свои квартиры людей с питомцами

Большинство арендодателей не хотя пускать четвероногих за порог съемного жилья
В Тюмени количество арендодателей, готовых поселить в своем жилье съемщиков с животными, не превышает 16%. Об этом в рассылке сообщает аналитический отдел сервиса «Авито Недвижимость».
«В Тюмени в 16% квартир от общего числа на рынке долгосрочной аренды можно жить с животным. При этом спрос на такое заселение в городе вырос на 39%», — отмечают аналитики сервиса.
Сообщается также, что самым дружелюбным к питомцам городом стала Москва — здесь сдавать жилье людям с любимцами готовы в половине случаев. Самую низкую терпимость к домашним животным показывают Ставрополь и Улан-Уде.
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