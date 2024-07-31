31 июля 2024
30 июля 2024

В ЯНАО проследят за краснокнижными моржами

© Служба новостей «URA.RU»
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«Разговор с Дмитрием Кобылкиным». Прямая линия губернатора ЯНАО. Салехард, портрет, кобылкин дмитрий, моржи, северные животные
Ученые проследят за краснокнижными атлантическими моржами на территории заказника «Тиутей-Яхинский» Фото:

Ученые установили специальное оборудование на территории заказника «Тиутей-Яхинский». Новые 10 автономных видеорегистраторов будут фиксировать точное время начала формирования лежбища краснокнижных атлантических моржей. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

«Ученые установили 10 автономных фото- и видеорегистраторов для точной фиксации времени начала формирования лежбища и его динамики… Они проведут комплекс работ по детальному изучению экологии краснокнижных атлантических моржей», — написано на сайте ведомства.

Заказ на изучение сделал департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО. Специалисты уже выполнили зоологическое описание населения наземных животных, оценили биоразнообразие млекопитающих и птиц и провели учеты грызунов.

Ранее URA.RU писало, что рыболовы ЯНАО выпустили в горную реку Собь 11 миллионов мальков муксуна. Эта рыба включена в Красную книгу, как стремительно сокращающаяся.

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Ученые установили специальное оборудование на территории заказника «Тиутей-Яхинский». Новые 10 автономных видеорегистраторов будут фиксировать точное время начала формирования лежбища краснокнижных атлантических моржей. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО. «Ученые установили 10 автономных фото- и видеорегистраторов для точной фиксации времени начала формирования лежбища и его динамики… Они проведут комплекс работ по детальному изучению экологии краснокнижных атлантических моржей», — написано на сайте ведомства. Заказ на изучение сделал департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО. Специалисты уже выполнили зоологическое описание населения наземных животных, оценили биоразнообразие млекопитающих и птиц и провели учеты грызунов. Ранее URA.RU писало, что рыболовы ЯНАО выпустили в горную реку Собь 11 миллионов мальков муксуна. Эта рыба включена в Красную книгу, как стремительно сокращающаяся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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