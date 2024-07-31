31 июля 2024

Мэр Тюмени пригласил горожан на выставку, приуроченную к юбилею области

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Выставка картин художницы Алены Голиковой на третьем этаже администрации Екатеринбурга, выставка картин
На выставке «80 лет вместе» представлены картины, написанные в период с 1944 года до наших дней Фото:

Мэр Тюмени Максим Афанасьев пригласил жителей и гостей города на выставку «80 лет вместе». Она приурочена к юбилею Тюменской области.

«Выставка под названием „80 лет вместе“, приуроченная к юбилеям Тюменской области и Тюменского регионального отделения Союза художников России, открылась сегодня в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова. Вместе с другими ценителями искусства я стал одним из первых ее посетителей… Настоятельно рекомендую посетить выставку „80 лет вместе“ всем жителям Тюмени и приглашаю к знакомству с ее экспозицией гостей нашего города», — написал Афанасьев в своем telegram-канале.

Там представлены картины, которые были написаны в период с 1944 года до наших дней. На них изображены история и знаковые для области события.

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Мэр Тюмени Максим Афанасьев пригласил жителей и гостей города на выставку «80 лет вместе». Она приурочена к юбилею Тюменской области. «Выставка под названием „80 лет вместе“, приуроченная к юбилеям Тюменской области и Тюменского регионального отделения Союза художников России, открылась сегодня в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова. Вместе с другими ценителями искусства я стал одним из первых ее посетителей… Настоятельно рекомендую посетить выставку „80 лет вместе“ всем жителям Тюмени и приглашаю к знакомству с ее экспозицией гостей нашего города», — написал Афанасьев в своем telegram-канале. Там представлены картины, которые были написаны в период с 1944 года до наших дней. На них изображены история и знаковые для области события.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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