На Серовском тракте вблизи Нижнего Тагила был замечен космический корабль «Байкал» — копия знаменитого советского «Бурана». Об этом сообщали очевидцы в соцсетях.
"Сегодня мимо Кушвы провезли космический корабль "Байкал" по пути в Верхнюю Пышму", — пишет группа "Моя Кушва" в соцсети "ВКонтакте". Он должен будет занять свое место в одном из свердловских музеев, о чем URA.RU писало ранее.
Сам шаттл проделал большой путь с Байконура в Казахстане до аэропорта Жуковский и оттуда по Москве-реке, далее по Волге и Каме до Перми. Оттуда экземпляр на автотранспорте отправится уже в Свердловскую область. Отчасти данную информацию подтверждали в пермском порту.
Также космический челнок "Байкал" замечали на дорогах Прикамья. Как раз утром 31 июля его на тягаче под Чусовым везли в сторону Свердловской области.
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