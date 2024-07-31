31 июля 2024

Космический корабль «Байкал» уже в Свердловской области. Видео

Космический корабль с Байконура был запечатлен на Серовском тракте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Космический шаттл был замечен в районе Кушвы (архивное фото)
Космический шаттл был замечен в районе Кушвы (архивное фото) Фото:

На Серовском тракте вблизи Нижнего Тагила был замечен космический корабль «Байкал» — копия знаменитого советского «Бурана». Об этом сообщали очевидцы в соцсетях.

"Сегодня мимо Кушвы провезли космический корабль "Байкал" по пути в Верхнюю Пышму", — пишет группа "Моя Кушва" в соцсети "ВКонтакте". Он должен будет занять свое место в одном из свердловских музеев, о чем URA.RU писало ранее.

Сам шаттл проделал большой путь с Байконура в Казахстане до аэропорта Жуковский и оттуда по Москве-реке, далее по Волге и Каме до Перми. Оттуда экземпляр на автотранспорте отправится уже в Свердловскую область. Отчасти данную информацию подтверждали в пермском порту.

Также космический челнок "Байкал" замечали на дорогах Прикамья. Как раз утром 31 июля его на тягаче под Чусовым везли в сторону Свердловской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Серовском тракте вблизи Нижнего Тагила был замечен космический корабль «Байкал» — копия знаменитого советского «Бурана». Об этом сообщали очевидцы в соцсетях. "Сегодня мимо Кушвы провезли космический корабль "Байкал" по пути в Верхнюю Пышму", — пишет группа "Моя Кушва" в соцсети "ВКонтакте". Он должен будет занять свое место в одном из свердловских музеев, о чем URA.RU писало ранее. Сам шаттл проделал большой путь с Байконура в Казахстане до аэропорта Жуковский и оттуда по Москве-реке, далее по Волге и Каме до Перми. Оттуда экземпляр на автотранспорте отправится уже в Свердловскую область. Отчасти данную информацию подтверждали в пермском порту. Также космический челнок "Байкал" замечали на дорогах Прикамья. Как раз утром 31 июля его на тягаче под Чусовым везли в сторону Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...