Предприятия ЯНАО массово набирают бетонщиков, монолитчиков и арматурщиков

За первое полугодие 2024 года у работодателей ЯНАО резко вырос спрос на бетонщиков, монолитчиков и арматурщиков.По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост новых вакансий на эти специальности составил +247%, +158% и +123% соответственно. Об этом URA.RU рассказали аналитики Avito Работа.
«Наибольший прирост новых вакансий пришелся на профессию бетонщика — спрос работодателей на них вырос на 247% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Вакансий для монолитчиков стало больше на 158% при сравнении год к году. Число вакансий для арматурщиков выросло на 123%», — поделились эксперты.
При этом, из-за острой нехватки этих специалистов, работодатели подняли зарплаты. Теперь средняя оплата труда у бетонщика составляет 151 тысячу рублей, у монолитчиков — 73,9 тысячи, а у арматурщика 75,2.
Ранее URA.RU писало, что ЯНАО занял на восьмое место в ежеквартальном рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства. Медиана предполагаемой зарплаты в округе составляет 107,5 тысяч рублей.
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За первое полугодие 2024 года у работодателей ЯНАО резко вырос спрос на бетонщиков, монолитчиков и арматурщиков.По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост новых вакансий на эти специальности составил +247%, +158% и +123% соответственно. Об этом URA.RU рассказали аналитики Avito Работа. «Наибольший прирост новых вакансий пришелся на профессию бетонщика — спрос работодателей на них вырос на 247% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Вакансий для монолитчиков стало больше на 158% при сравнении год к году. Число вакансий для арматурщиков выросло на 123%», — поделились эксперты. При этом, из-за острой нехватки этих специалистов, работодатели подняли зарплаты. Теперь средняя оплата труда у бетонщика составляет 151 тысячу рублей, у монолитчиков — 73,9 тысячи, а у арматурщика 75,2. Ранее URA.RU писало, что ЯНАО занял на восьмое место в ежеквартальном рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства. Медиана предполагаемой зарплаты в округе составляет 107,5 тысяч рублей.