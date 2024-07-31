Предприятия ЯНАО массово набирают бетонщиков, монолитчиков и арматурщиков

01 августа 2024 в 02:46 Размер текста - 17 +

Количество вакансий на бетонщика в ЯНАО увеличилось на 247% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU За первое полугодие 2024 года у работодателей ЯНАО резко вырос спрос на бетонщиков, монолитчиков и арматурщиков.По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост новых вакансий на эти специальности составил +247%, +158% и +123% соответственно. Об этом URA.RU рассказали аналитики Avito Работа. «Наибольший прирост новых вакансий пришелся на профессию бетонщика — спрос работодателей на них вырос на 247% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Вакансий для монолитчиков стало больше на 158% при сравнении год к году. Число вакансий для арматурщиков выросло на 123%», — поделились эксперты. При этом, из-за острой нехватки этих специалистов, работодатели подняли зарплаты. Теперь средняя оплата труда у бетонщика составляет 151 тысячу рублей, у монолитчиков — 73,9 тысячи, а у арматурщика 75,2. Ранее URA.RU писало, что ЯНАО занял на восьмое место в ежеквартальном рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства. Медиана предполагаемой зарплаты в округе составляет 107,5 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первое полугодие 2024 года у работодателей ЯНАО резко вырос спрос на бетонщиков, монолитчиков и арматурщиков.По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост новых вакансий на эти специальности составил +247%, +158% и +123% соответственно. Об этом URA.RU рассказали аналитики Avito Работа. «Наибольший прирост новых вакансий пришелся на профессию бетонщика — спрос работодателей на них вырос на 247% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Вакансий для монолитчиков стало больше на 158% при сравнении год к году. Число вакансий для арматурщиков выросло на 123%», — поделились эксперты. При этом, из-за острой нехватки этих специалистов, работодатели подняли зарплаты. Теперь средняя оплата труда у бетонщика составляет 151 тысячу рублей, у монолитчиков — 73,9 тысячи, а у арматурщика 75,2. Ранее URA.RU писало, что ЯНАО занял на восьмое место в ежеквартальном рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства. Медиана предполагаемой зарплаты в округе составляет 107,5 тысяч рублей.