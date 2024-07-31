Курганцы похвастались урожаем грибов лисичек. Фото

01 августа 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Рядом с Курганом жители собирают грибы ведрами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В лесах около села Сычево (Кетовский округ, Курганская область) появилось много грибов лисичек. Их можно собирать буквально ведрами. Об этом URA.RU рассказала любительница «тихой охоты». «Насобирала грибов лисичек у села Сычево. Лесной урожай поможет сделать запасы на зиму», — говорится в сообщении любительницы грибов. К сообщению она прикрепила фото из леса. Лисички благодаря своим уникальным особенностям легко узнаваемы даже неопытными грибниками в лесной чаще. Отличительная окраска шляпок, варьирующаяся от ярко-желтого до глубокого оранжевого и даже красного цвета, делает их заметными на фоне лесной растительности. Лисички примечательны не только цветом, но и своеобразной формой, а также другими характеристиками. В курганских лесах появились грибы лисички Фото: читатель URA.RU Курганцы собирают лисички ведрами Фото: читатель URA.RU Лисички несложно найти в лесу Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лесах около села Сычево (Кетовский округ, Курганская область) появилось много грибов лисичек. Их можно собирать буквально ведрами. Об этом URA.RU рассказала любительница «тихой охоты». «Насобирала грибов лисичек у села Сычево. Лесной урожай поможет сделать запасы на зиму», — говорится в сообщении любительницы грибов. К сообщению она прикрепила фото из леса. Лисички благодаря своим уникальным особенностям легко узнаваемы даже неопытными грибниками в лесной чаще. Отличительная окраска шляпок, варьирующаяся от ярко-желтого до глубокого оранжевого и даже красного цвета, делает их заметными на фоне лесной растительности. Лисички примечательны не только цветом, но и своеобразной формой, а также другими характеристиками.