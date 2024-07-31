В лесах около села Сычево (Кетовский округ, Курганская область) появилось много грибов лисичек. Их можно собирать буквально ведрами. Об этом URA.RU рассказала любительница «тихой охоты».
«Насобирала грибов лисичек у села Сычево. Лесной урожай поможет сделать запасы на зиму», — говорится в сообщении любительницы грибов. К сообщению она прикрепила фото из леса.
Лисички благодаря своим уникальным особенностям легко узнаваемы даже неопытными грибниками в лесной чаще. Отличительная окраска шляпок, варьирующаяся от ярко-желтого до глубокого оранжевого и даже красного цвета, делает их заметными на фоне лесной растительности. Лисички примечательны не только цветом, но и своеобразной формой, а также другими характеристиками.
В курганских лесах появились грибы лисички
Фото: читатель URA.RU
Курганцы собирают лисички ведрами
Фото: читатель URA.RU
Лисички несложно найти в лесу
Фото: читатель URA.RU
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В лесах около села Сычево (Кетовский округ, Курганская область) появилось много грибов лисичек. Их можно собирать буквально ведрами. Об этом URA.RU рассказала любительница «тихой охоты». «Насобирала грибов лисичек у села Сычево. Лесной урожай поможет сделать запасы на зиму», — говорится в сообщении любительницы грибов. К сообщению она прикрепила фото из леса. Лисички благодаря своим уникальным особенностям легко узнаваемы даже неопытными грибниками в лесной чаще. Отличительная окраска шляпок, варьирующаяся от ярко-желтого до глубокого оранжевого и даже красного цвета, делает их заметными на фоне лесной растительности. Лисички примечательны не только цветом, но и своеобразной формой, а также другими характеристиками.