31 июля 2024

Курганцы похвастались урожаем грибов лисичек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, лисички, грибы
Рядом с Курганом жители собирают грибы ведрами Фото:

В лесах около села Сычево (Кетовский округ, Курганская область) появилось много грибов лисичек. Их можно собирать буквально ведрами. Об этом URA.RU рассказала любительница «тихой охоты».

«Насобирала грибов лисичек у села Сычево. Лесной урожай поможет сделать запасы на зиму», — говорится в сообщении любительницы грибов. К сообщению она прикрепила фото из леса.

Лисички благодаря своим уникальным особенностям легко узнаваемы даже неопытными грибниками в лесной чаще. Отличительная окраска шляпок, варьирующаяся от ярко-желтого до глубокого оранжевого и даже красного цвета, делает их заметными на фоне лесной растительности. Лисички примечательны не только цветом, но и своеобразной формой, а также другими характеристиками.

В курганских лесах появились грибы лисички
В курганских лесах появились грибы лисички
Фото:
Курганцы собирают лисички ведрами
Курганцы собирают лисички ведрами
Фото:
Лисички несложно найти в лесу
Лисички несложно найти в лесу
Фото:

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В лесах около села Сычево (Кетовский округ, Курганская область) появилось много грибов лисичек. Их можно собирать буквально ведрами. Об этом URA.RU рассказала любительница «тихой охоты». «Насобирала грибов лисичек у села Сычево. Лесной урожай поможет сделать запасы на зиму», — говорится в сообщении любительницы грибов. К сообщению она прикрепила фото из леса. Лисички благодаря своим уникальным особенностям легко узнаваемы даже неопытными грибниками в лесной чаще. Отличительная окраска шляпок, варьирующаяся от ярко-желтого до глубокого оранжевого и даже красного цвета, делает их заметными на фоне лесной растительности. Лисички примечательны не только цветом, но и своеобразной формой, а также другими характеристиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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