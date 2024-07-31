Грибники рассказывают о богатом сборе
После многодневных проливных дождей в лесах Челябинской области наступило грибное изобилие. Об этом рассказывают в соцсетях жители региона.
«Вести из леса Аргаяшского района — грибов море. Лезут малыши. Кто рано встает и первый окажется в лесу, тот и соберет все грибы», — сообщает грибник Вадим Имангулов в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте».
За один поход в лес мужчине удалось собрать около семи ведер грибов. В основном это белые, подосиновики, подберезовики и лисички.
Мужчина сумел собрать самые «благородные» грибы
Автор снимка считает, что грибнику необходимо рано вставать
Грибов стало много после обильных ливней
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