Развлечения В челябинских лесах наступило грибное изобилие. Фото 01 августа 2024 в 05:27 Размер текста - 17 + Грибники рассказывают о богатом сборе Фото: Анастасия Богданова © URA.RU После многодневных проливных дождей в лесах Челябинской области наступило грибное изобилие. Об этом рассказывают в соцсетях жители региона. «Вести из леса Аргаяшского района — грибов море. Лезут малыши. Кто рано встает и первый окажется в лесу, тот и соберет все грибы», — сообщает грибник Вадим Имангулов в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте». За один поход в лес мужчине удалось собрать около семи ведер грибов. В основном это белые, подосиновики, подберезовики и лисички. Мужчина сумел собрать самые «благородные» грибы паблик «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область», vk.com Фото: Автор снимка считает, что грибнику необходимо рано вставать паблик «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область», vk.com Фото: Грибов стало много после обильных ливней паблик «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! После многодневных проливных дождей в лесах Челябинской области наступило грибное изобилие. Об этом рассказывают в соцсетях жители региона. «Вести из леса Аргаяшского района — грибов море. Лезут малыши. Кто рано встает и первый окажется в лесу, тот и соберет все грибы», — сообщает грибник Вадим Имангулов в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте». За один поход в лес мужчине удалось собрать около семи ведер грибов. В основном это белые, подосиновики, подберезовики и лисички. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям