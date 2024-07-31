31 июля 2024

В челябинских лесах наступило грибное изобилие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы. Тюмень, грибы, продажа грибов, белые грибы
Грибники рассказывают о богатом сборе Фото:

После многодневных проливных дождей в лесах Челябинской области наступило грибное изобилие. Об этом рассказывают в соцсетях жители региона.

«Вести из леса Аргаяшского района — грибов море. Лезут малыши. Кто рано встает и первый окажется в лесу, тот и соберет все грибы», — сообщает грибник Вадим Имангулов в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте».

За один поход в лес мужчине удалось собрать около семи ведер грибов. В основном это белые, подосиновики, подберезовики и лисички.

Мужчина сумел собрать самые «благородные» грибы
Мужчина сумел собрать самые «благородные» грибы
Фото:
Автор снимка считает, что грибнику необходимо рано вставать
Автор снимка считает, что грибнику необходимо рано вставать
Фото:
Грибов стало много после обильных ливней
Грибов стало много после обильных ливней
Фото:

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После многодневных проливных дождей в лесах Челябинской области наступило грибное изобилие. Об этом рассказывают в соцсетях жители региона. «Вести из леса Аргаяшского района — грибов море. Лезут малыши. Кто рано встает и первый окажется в лесу, тот и соберет все грибы», — сообщает грибник Вадим Имангулов в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте». За один поход в лес мужчине удалось собрать около семи ведер грибов. В основном это белые, подосиновики, подберезовики и лисички.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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