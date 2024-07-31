31 июля 2024
30 июля 2024

Пассажиропоток авиакомпании «Ямал» упал более, чем на 16%

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиропоток авиакомпании «Ямал» снизился до 574 тысяч человек Фото:

За первое полугодие 2024 года пассажиропоток авиакомпании «Ямал» упал на 16,4%. На данный момент он составляет 574 тысячи человек.

«В начале июля глава Росавиации Дмитрий Ядров заявлял, что власти ожидают снижения пассажиропотока авиакомпаний в 2024 году… Снижение перевозок в январе—июне также зафиксировано у авиакомпании „Ямал“ (минус 16,4%, до 574 тысяч)», — выяснили РБК.

URA.RU отправило запрос авиаперевозчику. Ответ ожидается.

Недавно «Ямал» поздравила 500-тысячного пассажира 2024 года. Им стала биатлонистка Елизавета Романова. Ей вручили сертификат на покупку авиабилета на рейсы авиакомпании.

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За первое полугодие 2024 года пассажиропоток авиакомпании «Ямал» упал на 16,4%. На данный момент он составляет 574 тысячи человек. «В начале июля глава Росавиации Дмитрий Ядров заявлял, что власти ожидают снижения пассажиропотока авиакомпаний в 2024 году… Снижение перевозок в январе—июне также зафиксировано у авиакомпании „Ямал“ (минус 16,4%, до 574 тысяч)», — выяснили РБК. URA.RU отправило запрос авиаперевозчику. Ответ ожидается. Недавно «Ямал» поздравила 500-тысячного пассажира 2024 года. Им стала биатлонистка Елизавета Романова. Ей вручили сертификат на покупку авиабилета на рейсы авиакомпании.
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