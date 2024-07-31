Стало известно, сколько Украина тратит в день на конфликт с РФ

На обеспечение Украины всем необходимым в конфликте страна в день тратит порядка 5,6 миллиарда гривен. Однако в 2025 году эти расходы могут значительно увеличиться до 2,227 триллиона гривен. Об этом сообщил украинский народный депутат Алексей Леонов.
«Конфликт ежедневно требует около 5,6 миллиарда гривен», — заявил Леонов, его слова передает украинское издание «Страна.UA». Он добавил, что в 2025 году расходы на оборону вырастут до 2,227 триллиона гривен, а в 2026 году могут снизиться до 1,627 триллиона гривен.
Ранее Минфин Украины сообщил, что ежедневно страна тратит на военные нужды около 136 миллионов долларов. При этом власти рассматривают сокращение расходов на социально-гуманитарные программы. Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что в месяц свыше четырех миллиардов тратится на сектор безопасности и обороны.
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