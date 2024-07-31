31 июля 2024

Авиарейс Нягань-Москва собирает 100% наполняемость самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания red wings
Сотрудники аэропорта и жители Нягани ждут, что рейсы в Москву сделают круглогодичными Фото:

Авиакомпания Red Wings на летний период начала осуществлять рейсы Нягань-Москва. За три недели югорчане показали высокий спрос на это направление — наполняемость самолета в сторону столицы — почти 100%, обратно — более 50%. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев.

«За три недели работы прямого авиарейса из Москвы в Нягань горожане успели оценить качество услуги и удобства, которые она несет… И показатели на лицо — почти 100% наполняемость самолета при отправлении в столицу и более 50% занятых мест возвращающимися домой жителями. При этом реализация билетов на последующие рейсы идет полным ходом», — написал Ямашев в своем telegram-канале.

По его словам, сотрудники аэропорта и жители Нягани ждут, что авиарейсы сделают круглогодичными. Глава города прогнозирует, что спрос на это направление со сменой сезона не упадет.

URA.RU отправило запрос, чтобы узнать мнение и планы компании. Ответ ожидается.

У жителей Нягани и близлежащих городов появилась возможность летать прямым рейсом в Москву. С 15 июля запустился первый субсидируемый рейс в столицу.

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Авиакомпания Red Wings на летний период начала осуществлять рейсы Нягань-Москва. За три недели югорчане показали высокий спрос на это направление — наполняемость самолета в сторону столицы — почти 100%, обратно — более 50%. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев. «За три недели работы прямого авиарейса из Москвы в Нягань горожане успели оценить качество услуги и удобства, которые она несет… И показатели на лицо — почти 100% наполняемость самолета при отправлении в столицу и более 50% занятых мест возвращающимися домой жителями. При этом реализация билетов на последующие рейсы идет полным ходом», — написал Ямашев в своем telegram-канале. По его словам, сотрудники аэропорта и жители Нягани ждут, что авиарейсы сделают круглогодичными. Глава города прогнозирует, что спрос на это направление со сменой сезона не упадет. URA.RU отправило запрос, чтобы узнать мнение и планы компании. Ответ ожидается. У жителей Нягани и близлежащих городов появилась возможность летать прямым рейсом в Москву. С 15 июля запустился первый субсидируемый рейс в столицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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