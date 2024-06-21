На западе ХМАО появился первый субсидируемый авиарейс в Москву

У жителей Нягани (ХМАО) и близлежащих муниципалитетов появилась возможность летать прямым рейсом в Москву. С 15 июля запускается первый субсидируемый рейс в столицу, о чем URA.RU рассказал депутат думы ХМАО Андрей Осадчук.
«Мы давно пытались добиться того, чтобы из Нягани появился прямой субсидируемый маршрут в Москву. Он должен быть востребован для жителей всей западной части Югры. Тем более, что Нягань теперь является особой экономической зоной и пассажиропоток увеличится. И вот наши доводы были услышаны, авиакомпания Red Wings будет осуществлять этот рейс по понедельникам», — рассказал Осадчук.
Он также уточнил, что пока это направление заложено в летнее расписание авиаперевозчика. «Но мы рассчитываем, что рейс сохранится и после 30 сентября», — добавил окружной парламентарий.
URA.RU отправило запрос в авиакомпанию Red Wings. Ответ ожидается.
В июле 2024 года самолеты начнут летать из Белоярского, который относится к Арктической зоне ХМАО, в столицу России. Полеты будет выполнять авиакомпания «Ред Вингс».
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