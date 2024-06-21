21 июня 2024

На западе ХМАО появился первый субсидируемый авиарейс в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Red Wings запустит авиарейсы из Нягани в Москву
Red Wings запустит авиарейсы из Нягани в Москву Фото:

У жителей Нягани (ХМАО) и близлежащих муниципалитетов появилась возможность летать прямым рейсом в Москву. С 15 июля запускается первый субсидируемый рейс в столицу, о чем URA.RU рассказал депутат думы ХМАО Андрей Осадчук.

«Мы давно пытались добиться того, чтобы из Нягани появился прямой субсидируемый маршрут в Москву. Он должен быть востребован для жителей всей западной части Югры. Тем более, что Нягань теперь является особой экономической зоной и пассажиропоток увеличится. И вот наши доводы были услышаны, авиакомпания Red Wings будет осуществлять этот рейс по понедельникам», — рассказал Осадчук.

Он также уточнил, что пока это направление заложено в летнее расписание авиаперевозчика. «Но мы рассчитываем, что рейс сохранится и после 30 сентября», — добавил окружной парламентарий.

URA.RU отправило запрос в авиакомпанию Red Wings. Ответ ожидается.

В июле 2024 года самолеты начнут летать из Белоярского, который относится к Арктической зоне ХМАО, в столицу России. Полеты будет выполнять авиакомпания «Ред Вингс».

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У жителей Нягани (ХМАО) и близлежащих муниципалитетов появилась возможность летать прямым рейсом в Москву. С 15 июля запускается первый субсидируемый рейс в столицу, о чем URA.RU рассказал депутат думы ХМАО Андрей Осадчук. «Мы давно пытались добиться того, чтобы из Нягани появился прямой субсидируемый маршрут в Москву. Он должен быть востребован для жителей всей западной части Югры. Тем более, что Нягань теперь является особой экономической зоной и пассажиропоток увеличится. И вот наши доводы были услышаны, авиакомпания Red Wings будет осуществлять этот рейс по понедельникам», — рассказал Осадчук. Он также уточнил, что пока это направление заложено в летнее расписание авиаперевозчика. «Но мы рассчитываем, что рейс сохранится и после 30 сентября», — добавил окружной парламентарий. URA.RU отправило запрос в авиакомпанию Red Wings. Ответ ожидается. В июле 2024 года самолеты начнут летать из Белоярского, который относится к Арктической зоне ХМАО, в столицу России. Полеты будет выполнять авиакомпания «Ред Вингс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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