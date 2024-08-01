Россиянам рассказали, в каких случаях перестают выплачивать пенсию

Доцент Дзгоева: пенсия не выплачивается, если человек умер или пропал без вести
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, мелочь, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, пенсия, займы, продажа, деньги, кредитование, рубли, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Пенсионер не сможет получать выплаты после того, как будет признан без вести пропавшим, заявила Дзгоева Фото:

Социальный фонд прекращает выплату пенсий после смерти получателя или его признания безвестно отсутствующим, а также при утрате права на саму пенсию. Об этом сообщила доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

Новость по теме
Пересчет пенсий и пособия на детей: какие законы вступят в силу в августе

«Прекращение выплаты пенсий возможно, например, в случае смерти пенсионера, либо в случае объявления его в установленном порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим», — заявила Дзгоева. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что также стразовая пенсия не выплачивается по истечению полугода с того момента, как пенсионер не получал ее.

Также выплата пенсии прекращается при утрате получателем права на пенсию, отказ самого пенсионера на получение выплаты и во время аннулирования вида на жительство получателя. Последнее относится к иностранным гражданам или к лицам без гражданства России.

Кроме того, доцент уточнила, что выплаты могут быть возобновлены при устранении обстоятельств, приведших к их прекращению. Например, если суд отменит решение о признании пенсионера умершим, или сам пенсионер подаст заявление о возобновлении выплат после отказа от них.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с 2025 года начнет действовать новая прибавка к пенсии. Так, пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы будет доплачиваться 1,2 тысячи рублей. Также люди, достигшие 80-летнего возраста, и получившие инвалидность I группы, получат доплату в размере 16 269,75 рубля, передает деловое издание «Взгляд».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Социальный фонд прекращает выплату пенсий после смерти получателя или его признания безвестно отсутствующим, а также при утрате права на саму пенсию. Об этом сообщила доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева. «Прекращение выплаты пенсий возможно, например, в случае смерти пенсионера, либо в случае объявления его в установленном порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим», — заявила Дзгоева. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что также стразовая пенсия не выплачивается по истечению полугода с того момента, как пенсионер не получал ее. Также выплата пенсии прекращается при утрате получателем права на пенсию, отказ самого пенсионера на получение выплаты и во время аннулирования вида на жительство получателя. Последнее относится к иностранным гражданам или к лицам без гражданства России. Кроме того, доцент уточнила, что выплаты могут быть возобновлены при устранении обстоятельств, приведших к их прекращению. Например, если суд отменит решение о признании пенсионера умершим, или сам пенсионер подаст заявление о возобновлении выплат после отказа от них. Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с 2025 года начнет действовать новая прибавка к пенсии. Так, пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы будет доплачиваться 1,2 тысячи рублей. Также люди, достигшие 80-летнего возраста, и получившие инвалидность I группы, получат доплату в размере 16 269,75 рубля, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...