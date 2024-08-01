Россиянам рассказали, в каких случаях перестают выплачивать пенсию

Доцент Дзгоева: пенсия не выплачивается, если человек умер или пропал без вести

01 августа 2024 в 09:28 Размер текста - 17 +

Пенсионер не сможет получать выплаты после того, как будет признан без вести пропавшим, заявила Дзгоева Фото: Денис Моргунов © URA.RU Социальный фонд прекращает выплату пенсий после смерти получателя или его признания безвестно отсутствующим, а также при утрате права на саму пенсию. Об этом сообщила доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева. Новость по теме Пересчет пенсий и пособия на детей: какие законы вступят в силу в августе «Прекращение выплаты пенсий возможно, например, в случае смерти пенсионера, либо в случае объявления его в установленном порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим», — заявила Дзгоева. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что также стразовая пенсия не выплачивается по истечению полугода с того момента, как пенсионер не получал ее. Также выплата пенсии прекращается при утрате получателем права на пенсию, отказ самого пенсионера на получение выплаты и во время аннулирования вида на жительство получателя. Последнее относится к иностранным гражданам или к лицам без гражданства России. Кроме того, доцент уточнила, что выплаты могут быть возобновлены при устранении обстоятельств, приведших к их прекращению. Например, если суд отменит решение о признании пенсионера умершим, или сам пенсионер подаст заявление о возобновлении выплат после отказа от них. Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с 2025 года начнет действовать новая прибавка к пенсии. Так, пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы будет доплачиваться 1,2 тысячи рублей. Также люди, достигшие 80-летнего возраста, и получившие инвалидность I группы, получат доплату в размере 16 269,75 рубля, передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Социальный фонд прекращает выплату пенсий после смерти получателя или его признания безвестно отсутствующим, а также при утрате права на саму пенсию. Об этом сообщила доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева. «Прекращение выплаты пенсий возможно, например, в случае смерти пенсионера, либо в случае объявления его в установленном порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим», — заявила Дзгоева. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что также стразовая пенсия не выплачивается по истечению полугода с того момента, как пенсионер не получал ее. Также выплата пенсии прекращается при утрате получателем права на пенсию, отказ самого пенсионера на получение выплаты и во время аннулирования вида на жительство получателя. Последнее относится к иностранным гражданам или к лицам без гражданства России. Кроме того, доцент уточнила, что выплаты могут быть возобновлены при устранении обстоятельств, приведших к их прекращению. Например, если суд отменит решение о признании пенсионера умершим, или сам пенсионер подаст заявление о возобновлении выплат после отказа от них. Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с 2025 года начнет действовать новая прибавка к пенсии. Так, пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы будет доплачиваться 1,2 тысячи рублей. Также люди, достигшие 80-летнего возраста, и получившие инвалидность I группы, получат доплату в размере 16 269,75 рубля, передает деловое издание «Взгляд».