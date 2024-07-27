Пересчет пенсий и пособия на детей: какие законы вступят в силу в августе

С 1 августа в России вступят в силу новые законы

27 июля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

У работающих пенсионеров ожидается прибавка к пенсии с 1 августа 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С августа в России вступают в силу законы об увеличении пенсии работающим пенсионерам, об обязанности банков и микрофинансовых организаций записывать разговоры с должниками, об участии муниципальных депутатов в формировании местной администрации и многие другие. Вся информация о нововведениях — в материале URA.RU. Прибавка к пенсии работающим пенсионерам С 1 августа 2024 года пенсии работающих пенсионеров будут пересмотрены. Повышение пенсий коснется пожилых граждан, которые были трудоустроены в прошлом году, и за которых работодатели платили обязательные пенсионные взносы. Также пересчитают ежемесячные доплаты к пенсиям членам экипажей гражданской авиации и работникам угольной отрасли, работающим в тяжелых и вредных условиях труда. Пенсии автоматически повысят на основе сумм, поступивших в Пенсионный фонд от работодателей в прошлом году. Право на перерасчет не зависит от трудового стажа. Размер надбавки будет определяться периодом занятости и величиной взносов. Новая система перевозки грузов С августа 2024 по июнь 2025 года пройдет эксперимент по созданию «Национальной цифровой транспортно-логистической платформы» для оформления грузоперевозок. Цели: внедрить электронный документооборот на всех этапах грузоперевозок, протестировать механизм «одного окна» для разрешительных документов, сформировать электронный рейтинг грузоперевозчиков, а также обеспечить взаимодействие платформы с существующими системами крупных перевозчиков. Добровольное участие в эксперименте примут грузоотправители, перевозчики, грузополучатели, операторы инфосистем электронных перевозочных документов, операторы и владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также органы исполнительной власти. С августа будет введена новая система для грузоперевозок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судмедэкспертизу будут проводить после предоплаты Со 2 августа суд будет назначать экспертизу по ходатайству заявителя только после внесения им средств на специальный счет. Если оплата не будет произведена, судья сможет отклонить просьбу о назначении экспертизы. Денежная сумма будет выплачена экспертам после того, как суд рассмотрит их заключение и вынесет решение. Администрация муниципалитета будет формироваться местными депутатами Также со второго числа депутаты из муниципальных округов смогут участвовать в формировании местной администрации города. В том числе они смогут выбирать и утверждать заместителей главы администрации, а также руководителей ее отраслевых и территориальных органов. Это право будет закреплено в уставе муниципалитета. С августа вступит в силу закон, который разрешит муниципальным депутатам формировать местный админсостав Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Продажа активов банков-банкротов станет быстрее Со 2 августа новые будет ускорена процедура банкротства банков, а именно продажа активов и максимальное погашение требований кредиторов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сможет до завершения конкурсного производства выкупать непроданные требования о привлечении к субсидиарной ответственности по цене 50% от начальной. Отдельные участки недр можно будет использовать без проведения аукциона С этого же дня вступает в силу закон, позволяющий субъектам естественных монополий в сфере трубопроводного транспорта использовать участки недр местного значения для добычи общераспространенных полезных ископаемых без проведения аукциона. Этот закон коснется тех трубопроводов, которые осуществляют транспортировку нефтепродуктов для выполнения строительных работ. Новый закон разрешит использовать часть участков недр без проведения аукционов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Усилится контроль ФАС за гособоронзаказами Также 2 августа вступит в силу закон, согласно которому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет усиленно вести контроль в сфере государственного оборонного заказа. Служба сможет требовать от предприятий предоставление сведений о ценах и затратах по исполненным контрактам, а компании смогут устранять нарушения до возбуждения административного дела. Разговоры кредиторов и должников будут записываться С 5 августа кредиторы обязаны записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения, с должниками по электронной почте, порталу Госуслуг и автоматизированным средствам связи. Записи должны храниться не менее трех лет. С этого года кредиторы и микрофинансовые организации обязуются иметь программное обеспечение для отправки голосовых сообщений. С августа кредиторы и микрофинансовые организации будут обязаны фиксировать запись с должниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новые правила выплаты детского пособия С этого же дня, согласно распоряжению кабмина, в силу вступят новые правила назначения и выплаты детского пособия до 17 лет. В некоторых случаях пособие теперь могут назначать по месту временной регистрации или фактического проживания, без требования подтверждающих документов. Раньше это было возможно только при подтверждении места проживания, получения пенсии и других документов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С августа в России вступают в силу законы об увеличении пенсии работающим пенсионерам, об обязанности банков и микрофинансовых организаций записывать разговоры с должниками, об участии муниципальных депутатов в формировании местной администрации и многие другие. Вся информация о нововведениях — в материале URA.RU. С 1 августа 2024 года пенсии работающих пенсионеров будут пересмотрены. Повышение пенсий коснется пожилых граждан, которые были трудоустроены в прошлом году, и за которых работодатели платили обязательные пенсионные взносы. Также пересчитают ежемесячные доплаты к пенсиям членам экипажей гражданской авиации и работникам угольной отрасли, работающим в тяжелых и вредных условиях труда. Пенсии автоматически повысят на основе сумм, поступивших в Пенсионный фонд от работодателей в прошлом году. Право на перерасчет не зависит от трудового стажа. Размер надбавки будет определяться периодом занятости и величиной взносов. С августа 2024 по июнь 2025 года пройдет эксперимент по созданию «Национальной цифровой транспортно-логистической платформы» для оформления грузоперевозок. Цели: внедрить электронный документооборот на всех этапах грузоперевозок, протестировать механизм «одного окна» для разрешительных документов, сформировать электронный рейтинг грузоперевозчиков, а также обеспечить взаимодействие платформы с существующими системами крупных перевозчиков. Добровольное участие в эксперименте примут грузоотправители, перевозчики, грузополучатели, операторы инфосистем электронных перевозочных документов, операторы и владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также органы исполнительной власти. Со 2 августа суд будет назначать экспертизу по ходатайству заявителя только после внесения им средств на специальный счет. Если оплата не будет произведена, судья сможет отклонить просьбу о назначении экспертизы. Денежная сумма будет выплачена экспертам после того, как суд рассмотрит их заключение и вынесет решение. Также со второго числа депутаты из муниципальных округов смогут участвовать в формировании местной администрации города. В том числе они смогут выбирать и утверждать заместителей главы администрации, а также руководителей ее отраслевых и территориальных органов. Это право будет закреплено в уставе муниципалитета. Со 2 августа новые будет ускорена процедура банкротства банков, а именно продажа активов и максимальное погашение требований кредиторов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сможет до завершения конкурсного производства выкупать непроданные требования о привлечении к субсидиарной ответственности по цене 50% от начальной. С этого же дня вступает в силу закон, позволяющий субъектам естественных монополий в сфере трубопроводного транспорта использовать участки недр местного значения для добычи общераспространенных полезных ископаемых без проведения аукциона. Этот закон коснется тех трубопроводов, которые осуществляют транспортировку нефтепродуктов для выполнения строительных работ. Также 2 августа вступит в силу закон, согласно которому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет усиленно вести контроль в сфере государственного оборонного заказа. Служба сможет требовать от предприятий предоставление сведений о ценах и затратах по исполненным контрактам, а компании смогут устранять нарушения до возбуждения административного дела. С 5 августа кредиторы обязаны записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения, с должниками по электронной почте, порталу Госуслуг и автоматизированным средствам связи. Записи должны храниться не менее трех лет. С этого года кредиторы и микрофинансовые организации обязуются иметь программное обеспечение для отправки голосовых сообщений. С этого же дня, согласно распоряжению кабмина, в силу вступят новые правила назначения и выплаты детского пособия до 17 лет. В некоторых случаях пособие теперь могут назначать по месту временной регистрации или фактического проживания, без требования подтверждающих документов. Раньше это было возможно только при подтверждении места проживания, получения пенсии и других документов.