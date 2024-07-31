Синоптики рассказали, каким будет август в Тюмени

Август в Тюмени будет дождливым и прохладным

01 августа 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Дожди начнутся в начале августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Август в Тюмени будет дождливым. Максимальная температура воздуха в последний летний месяц не будет превышать 22 градусов тепла. Об этом URA.RU рассказали в «Обь-Иртышском УГМС». «В целом август у нас предполагается с температурой воздуха около нормы, а это в среднем за месяц +15, +18 градусов. Наиболее теплая погода ожидается в первой половине месяца. В третьей декаде преобладающая температура в дневные часы уже +17, +22 градуса, ночью опустится до +8, +13», — такой прогноз сделали в «Обь-Иртышском УГМС». Там отметили, что вторая половина августа будет дождливой. В первой половине осадки ожидаются в отдельные дни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Август в Тюмени будет дождливым. Максимальная температура воздуха в последний летний месяц не будет превышать 22 градусов тепла. Об этом URA.RU рассказали в «Обь-Иртышском УГМС». «В целом август у нас предполагается с температурой воздуха около нормы, а это в среднем за месяц +15, +18 градусов. Наиболее теплая погода ожидается в первой половине месяца. В третьей декаде преобладающая температура в дневные часы уже +17, +22 градуса, ночью опустится до +8, +13», — такой прогноз сделали в «Обь-Иртышском УГМС». Там отметили, что вторая половина августа будет дождливой. В первой половине осадки ожидаются в отдельные дни.