31 июля 2024

Синоптики рассказали, каким будет август в Тюмени

Август в Тюмени будет дождливым и прохладным
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Тюмень , мама с ребенком, ливень, дождь
Дожди начнутся в начале августа Фото:

Август в Тюмени будет дождливым. Максимальная температура воздуха в последний летний месяц не будет превышать 22 градусов тепла. Об этом URA.RU рассказали в «Обь-Иртышском УГМС».

«В целом август у нас предполагается с температурой воздуха около нормы, а это в среднем за месяц +15, +18 градусов. Наиболее теплая погода ожидается в первой половине месяца. В третьей декаде преобладающая температура в дневные часы уже +17, +22 градуса, ночью опустится до +8, +13», — такой прогноз сделали в «Обь-Иртышском УГМС».

Там отметили, что вторая половина августа будет дождливой. В первой половине осадки ожидаются в отдельные дни.

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Август в Тюмени будет дождливым. Максимальная температура воздуха в последний летний месяц не будет превышать 22 градусов тепла. Об этом URA.RU рассказали в «Обь-Иртышском УГМС». «В целом август у нас предполагается с температурой воздуха около нормы, а это в среднем за месяц +15, +18 градусов. Наиболее теплая погода ожидается в первой половине месяца. В третьей декаде преобладающая температура в дневные часы уже +17, +22 градуса, ночью опустится до +8, +13», — такой прогноз сделали в «Обь-Иртышском УГМС». Там отметили, что вторая половина августа будет дождливой. В первой половине осадки ожидаются в отдельные дни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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