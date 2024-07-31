В Челябинской области остаются подтоплены 195 домов

В Челябинской области на утро 1 августа остаются подтопленными 195 жилых домов и 321 участок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Обстановка по дождевому паводку в регионе на 7:30: в ночное время дополнительно подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Остаются подтопленными 195 частных жилых домов и 321 приусадебный участок», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что в трех пунктах временного размещения остаются 38 человек, в том числе девять детей. За минувшие сутки объемы сброса воды на гидротехнических сооружениях не увеличивались.
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