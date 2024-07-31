31 июля 2024

На территории ЯНАО продолжают гореть леса

На Ямале действуют два природных пожара
© Служба новостей «URA.RU»
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Посёлок Сосьва. Свердловская область, сгоревший лес, последствие пожара
В округе продолжают гореть леса Фото:

На Ямале действуют два природных пожара. Площадь, пройденная огнем, составляет 39 гектара. Один из очагов горения спасателям «Ямалспаса» удалось приостановить. Угроз для населения нет, отмечают в окружном департаменте гражданской защиты.

«По состоянию на 08:30 первого августа в округе действуют два природных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 39 гектаров. На данный момент один пожар на площади пять га локализован, что означает приостановку его распространения. Угрозы населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения отсутствуют. В тушении природных пожаров участвуют 31 спасатель «Ямалспаса», — сообщается в telegram-канале «Департамент гражданской защиты ЯНАО».

Ранее сообщалось, что в ЯНАО 30 июля действует один природный пожар на площади 11 гектаров. По состоянию на 29 июля пожаров в округе не наблюдалось.

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На Ямале действуют два природных пожара. Площадь, пройденная огнем, составляет 39 гектара. Один из очагов горения спасателям «Ямалспаса» удалось приостановить. Угроз для населения нет, отмечают в окружном департаменте гражданской защиты. «По состоянию на 08:30 первого августа в округе действуют два природных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 39 гектаров. На данный момент один пожар на площади пять га локализован, что означает приостановку его распространения. Угрозы населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения отсутствуют. В тушении природных пожаров участвуют 31 спасатель «Ямалспаса», — сообщается в telegram-канале «Департамент гражданской защиты ЯНАО». Ранее сообщалось, что в ЯНАО 30 июля действует один природный пожар на площади 11 гектаров. По состоянию на 29 июля пожаров в округе не наблюдалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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