Кинотеатр в центре Кургана наводнили полчища жуков. Видео

01 августа 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Насекомые атаковали кинотеатр в Кургане (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане кинотеатр «Россия» атаковали сотни черных летающих жуков. Ночью насекомые облепили все стены и входную часть здания. Видео URA.RU предоставила один из жителей города. «Черные летающие жуки ночью облипили здание кинотеатра „Россия“. Сотни насекомых были по всем стенам здания, их даже не сосчитать было», — рассказал очевидец. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации Кургана. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что курганцы нашли сотни личинок насекомых, напоминающих тропические виды. Жители города предположили, что они могли быть занесены в регион наводнением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане кинотеатр «Россия» атаковали сотни черных летающих жуков. Ночью насекомые облепили все стены и входную часть здания. Видео URA.RU предоставила один из жителей города. «Черные летающие жуки ночью облипили здание кинотеатра „Россия“. Сотни насекомых были по всем стенам здания, их даже не сосчитать было», — рассказал очевидец. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации Кургана. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что курганцы нашли сотни личинок насекомых, напоминающих тропические виды. Жители города предположили, что они могли быть занесены в регион наводнением.