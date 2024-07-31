В Кургане кинотеатр «Россия» атаковали сотни черных летающих жуков. Ночью насекомые облепили все стены и входную часть здания. Видео URA.RU предоставила один из жителей города.
«Черные летающие жуки ночью облипили здание кинотеатра „Россия“. Сотни насекомых были по всем стенам здания, их даже не сосчитать было», — рассказал очевидец.
Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации Кургана. Информация дополнится после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что курганцы нашли сотни личинок насекомых, напоминающих тропические виды. Жители города предположили, что они могли быть занесены в регион наводнением.
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В Кургане кинотеатр «Россия» атаковали сотни черных летающих жуков. Ночью насекомые облепили все стены и входную часть здания. Видео URA.RU предоставила один из жителей города. «Черные летающие жуки ночью облипили здание кинотеатра „Россия“. Сотни насекомых были по всем стенам здания, их даже не сосчитать было», — рассказал очевидец. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации Кургана. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что курганцы нашли сотни личинок насекомых, напоминающих тропические виды. Жители города предположили, что они могли быть занесены в регион наводнением.