31 июля 2024

Кинотеатр в центре Кургана наводнили полчища жуков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, насекомое, жук, лесной клоп
Насекомые атаковали кинотеатр в Кургане (архивное фото) Фото:

В Кургане кинотеатр «Россия» атаковали сотни черных летающих жуков. Ночью насекомые облепили все стены и входную часть здания. Видео URA.RU предоставила один из жителей города.

«Черные летающие жуки ночью облипили здание кинотеатра „Россия“. Сотни насекомых были по всем стенам здания, их даже не сосчитать было», — рассказал очевидец.

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации Кургана. Информация дополнится после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что курганцы нашли сотни личинок насекомых, напоминающих тропические виды. Жители города предположили, что они могли быть занесены в регион наводнением.

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В Кургане кинотеатр «Россия» атаковали сотни черных летающих жуков. Ночью насекомые облепили все стены и входную часть здания. Видео URA.RU предоставила один из жителей города. «Черные летающие жуки ночью облипили здание кинотеатра „Россия“. Сотни насекомых были по всем стенам здания, их даже не сосчитать было», — рассказал очевидец. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации Кургана. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что курганцы нашли сотни личинок насекомых, напоминающих тропические виды. Жители города предположили, что они могли быть занесены в регион наводнением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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