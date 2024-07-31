В Свердловской области за секс с малолетней задержан нелегал

В Ревде (Свердловская область) активисты «Русской общины» вместе с силовиками задержали нелегала, вступившего в половую связь с несовершеннолетней. Об этом сообщили сами общественники.
«Благодаря бдительности и совместным усилиям общины и полиции удалось задержать приезжего, вступившего в половую связь с несовершеннолетней в общественном месте. Как позже выяснилось, мужчина находился в РФ нелегально», — пишет telegram-канал «Русская Община ZOV».
При этом сама девочка защищала мигранта. «Находилась ли она в этот момент под эффектом стокгольмского синдрома, либо сама ранее возжелала половой связи — вопрос открытый, но уже третьестепенный. Очевидно, что приезжий одной лишь депортацией не отделается», — добавили в общине.
URA.RU обратилось в свердловский СКР. В ведомстве отказались от комментариев.
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