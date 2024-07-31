31 июля 2024

В Свердловской области за секс с малолетней задержан нелегал

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Избрание меры пресечения правозащитнику Алексею Соколову. Екатеринбург , ворота, полиция, суд, полицейский, мвд россии, полицейский автомобиль, выезд из суда
Операция силовиков прошла в Ревде (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) активисты «Русской общины» вместе с силовиками задержали нелегала, вступившего в половую связь с несовершеннолетней. Об этом сообщили сами общественники.

«Благодаря бдительности и совместным усилиям общины и полиции удалось задержать приезжего, вступившего в половую связь с несовершеннолетней в общественном месте. Как позже выяснилось, мужчина находился в РФ нелегально», — пишет telegram-канал «Русская Община ZOV».

При этом сама девочка защищала мигранта. «Находилась ли она в этот момент под эффектом стокгольмского синдрома, либо сама ранее возжелала половой связи — вопрос открытый, но уже третьестепенный. Очевидно, что приезжий одной лишь депортацией не отделается», — добавили в общине.

URA.RU обратилось в свердловский СКР. В ведомстве отказались от комментариев.

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В Ревде (Свердловская область) активисты «Русской общины» вместе с силовиками задержали нелегала, вступившего в половую связь с несовершеннолетней. Об этом сообщили сами общественники. «Благодаря бдительности и совместным усилиям общины и полиции удалось задержать приезжего, вступившего в половую связь с несовершеннолетней в общественном месте. Как позже выяснилось, мужчина находился в РФ нелегально», — пишет telegram-канал «Русская Община ZOV». При этом сама девочка защищала мигранта. «Находилась ли она в этот момент под эффектом стокгольмского синдрома, либо сама ранее возжелала половой связи — вопрос открытый, но уже третьестепенный. Очевидно, что приезжий одной лишь депортацией не отделается», — добавили в общине. URA.RU обратилось в свердловский СКР. В ведомстве отказались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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