Курганские пенсионеры на машине влетели в сосну. Фото

01 августа 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Под Курганом водитель иномарки влетел в дерево, пострадали две женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионеры на автомобиле Hyundai Getz на скорости влетели в сосну под Курганом. В результате аварии травмы получили две женщины. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. «Водитель 1955 года рождения на автомобиле Hyundai Getz осуществлял движении из села Целинное в сторону города Куртамыша. 68-летний мужчина выбрал небезопасную для движения скорость, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП женщины 1959 и 1950 годов рождения с травмами госпитализированы», — говорится в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент с ДТП произошел вечером 31 июля на 116-м километре автодороги Курган-Куртамыш-Целинное. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии. Также автоинспекторы напоминают водителям пожилого возраста соблюдать правила движения и выбирать соответствующую скорость. Пенсионер на иномарке не справился с управлением и влетел в дерево ГИБДД45 Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионеры на автомобиле Hyundai Getz на скорости влетели в сосну под Курганом. В результате аварии травмы получили две женщины. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. «Водитель 1955 года рождения на автомобиле Hyundai Getz осуществлял движении из села Целинное в сторону города Куртамыша. 68-летний мужчина выбрал небезопасную для движения скорость, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП женщины 1959 и 1950 годов рождения с травмами госпитализированы», — говорится в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент с ДТП произошел вечером 31 июля на 116-м километре автодороги Курган-Куртамыш-Целинное. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии. Также автоинспекторы напоминают водителям пожилого возраста соблюдать правила движения и выбирать соответствующую скорость.