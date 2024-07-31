31 июля 2024

Курганские пенсионеры на машине влетели в сосну. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Под Курганом водитель иномарки влетел в дерево, пострадали две женщины Фото:

Пенсионеры на автомобиле Hyundai Getz на скорости влетели в сосну под Курганом. В результате аварии травмы получили две женщины. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

«Водитель 1955 года рождения на автомобиле Hyundai Getz осуществлял движении из села Целинное в сторону города Куртамыша. 68-летний мужчина выбрал небезопасную для движения скорость, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП женщины 1959 и 1950 годов рождения с травмами госпитализированы», — говорится в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент с ДТП произошел вечером 31 июля на 116-м километре автодороги Курган-Куртамыш-Целинное. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии. Также автоинспекторы напоминают водителям пожилого возраста соблюдать правила движения и выбирать соответствующую скорость.

Пенсионер на иномарке не справился с управлением и влетел в дерево
Пенсионер на иномарке не справился с управлением и влетел в дерево
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пенсионеры на автомобиле Hyundai Getz на скорости влетели в сосну под Курганом. В результате аварии травмы получили две женщины. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. «Водитель 1955 года рождения на автомобиле Hyundai Getz осуществлял движении из села Целинное в сторону города Куртамыша. 68-летний мужчина выбрал небезопасную для движения скорость, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП женщины 1959 и 1950 годов рождения с травмами госпитализированы», — говорится в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент с ДТП произошел вечером 31 июля на 116-м километре автодороги Курган-Куртамыш-Целинное. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии. Также автоинспекторы напоминают водителям пожилого возраста соблюдать правила движения и выбирать соответствующую скорость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...