Пенсионеры на автомобиле Hyundai Getz на скорости влетели в сосну под Курганом. В результате аварии травмы получили две женщины. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
«Водитель 1955 года рождения на автомобиле Hyundai Getz осуществлял движении из села Целинное в сторону города Куртамыша. 68-летний мужчина выбрал небезопасную для движения скорость, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП женщины 1959 и 1950 годов рождения с травмами госпитализированы», — говорится в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент с ДТП произошел вечером 31 июля на 116-м километре автодороги Курган-Куртамыш-Целинное. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии. Также автоинспекторы напоминают водителям пожилого возраста соблюдать правила движения и выбирать соответствующую скорость.
Пенсионер на иномарке не справился с управлением и влетел в дерево
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Пенсионеры на автомобиле Hyundai Getz на скорости влетели в сосну под Курганом. В результате аварии травмы получили две женщины. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. «Водитель 1955 года рождения на автомобиле Hyundai Getz осуществлял движении из села Целинное в сторону города Куртамыша. 68-летний мужчина выбрал небезопасную для движения скорость, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП женщины 1959 и 1950 годов рождения с травмами госпитализированы», — говорится в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент с ДТП произошел вечером 31 июля на 116-м километре автодороги Курган-Куртамыш-Целинное. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии. Также автоинспекторы напоминают водителям пожилого возраста соблюдать правила движения и выбирать соответствующую скорость.