Школы, трассы, два катка: кто «урвал» бюджетные миллиарды тюменского правительства

За первые полгода 2024 года правительство Тюменской области разыграло пять контрактов стоимостью более миллиарда рублей. А по одному из них цена договора превысила два миллиарда. Торгов, которые стоили правительству от полумиллиарда до миллиарда рублей, провели несколько десятков.
Корреспондент URA.RU проанализировал открытые данные об аукционах, контрактах и компаниях, которые «урвали» бюджетные средства. При этом закупки и контракты, которые стоили правительству меньше полумиллиарда, в расчет не принимались. Самые интересные, а порой и неоднозначные результаты изысканий — в материале агентства.
Два миллиарда на чужбину
Как это ни прискорбно, но крупнейший за первое полугодие 2024 года контракт достался компании, которая к Тюмени не имеет практически никакого отношения. ООО «Ремистр», которая за 2,14 млрд рублей построит школу в микрорайоне «Ямальский-1», зарегистрирована в Москве.
Учредителем и владельцем компании является Наталья Соляник. Директором с февраля 2021 года выступает Артем Кальной. И тот, и другой ИП имеют московскую регистрацию. Однако, что интересно, и у Соляник, и у Кального есть туманное северное прошлое — в виде прекративших деятельность ИП и компаний. За Кальным числится руководство некоей ООО «АТС», которая занималась грузовыми перевозками в Сургуте. В этом же городе работал ИП Наталья Щелгачева (судя по всему — предыдущая фамилия Соляник), торговавший одеждой.
Так или иначе, в современной реальности дуэт Соляник и Кального занимаются строительством. Для них контракт на строительство школы в Тюмени — самый крупный в финансовом плане, но не единственный. По одному из них компания даже судилась с правительством — но об этом немного позже.
Бездонная пропасть социальной политики
На строительство школ и социальных объектов в первом полугодии заключили еще несколько контрактов стоимостью чуть меньше двух миллиардов рублей каждый. Самый неоднозначный контракт касается строительства нового учебного заведения в поселке Винзили. Сам по себе контракт вполне обычный. А вот то, что он достался компании без опыта и без прошлого, вызывает определенный скепсис.
Итак, знакомимся: ООО «Спецстрой», зарегистрированное в Москве. Единоличный владелец и директор — Гор Егоян, чье ИП числится в Тюменской области. Компания существует с 2020 года, а вот Егоян владеет ей с 2023 года. Именно с этого момента начинается более-менее значимая деятельность фирмы. Впрочем, именно «более-менее»: до госконтракта в Тюмени, крупных подрядов эта организация не получала.
В созвездии компаний Егояна есть три небольшие фирмы, работающие в самой Тюмени. Одна из них показала в 2023 году убытки, две другие дают небольшую стабильную прибыль. Делать выводы о надежности подрядчика рано: двухмиллиардный контракт по строительству школы в Винзилях находится на стадии исполнения всего пять месяцев.
Миллиардер из глубинки
В Тюменской области продолжают строить не только школы — одним из приоритетов последних лет являются и медицинские учреждения. Одним из таких станет поликлиника ОКБ-4 в городе Ишиме. И вот ее строительством занимается компания, у которой в регионе уже есть сложившаяся репутация.
ООО «Стройимпульс» зарегистрировано именно там, где строит — то есть, в Ишиме Тюменской области. На момент написания статьи у фирмы в послужном списке несколько отработанных контрактов на сумму больше 10 млрд рублей. Помимо поликлиники, «Стройимпульс» возводит школу на улице Крапсных Зорь в Тюмени — это еще 1,8 млрд рублей из бюджета.
Единоличным учредителем и владельцем всех активов компании является личность неординарная. Игорь Олейников основал свою строительную компанию еще в 2008 году, но приносить значимую прибыль «Стройимпульс» начал в 2020-х. А в 2023 Олейников впервые попал в топ-100 самых богатых тюменцев по версии NG.RU — причем, сразу на 28 позицию, получив доход более двух млрд рублей. Прогноз прибыли на 2024 год — пять млрд.
Есть два катка…
В апреле правительство Тюменской области разыграло контракт на 700 миллионов рублей. Подрядчику предстоит построить новый крытый ледовый каток на улице Судоремонтной. Это — второй крытый каток, который строят в областной столице, но о первом позже.
В едином реестре госконтрактов исполнителем значится ООО «Омега-Сервис». Компания местная, а принадлежит она Оксане Егоян. Ни в одной системе прослеживаемости бизнеса прямой связи с Гором Егояном, о котором шла речь выше, нет. Совпадение? Впрочем, известно, что владелице «Омега-Сервис» принадлежат еще три небольших фирмы в Тюмени, но их доходы на фоне контракта на 700 млн незначительны.
А вот с первым катком, который должен появиться уже в этом году на улице Народной, история интереснее. В топ этого года контракт попал благодаря тому, что именно в 2024 тюменское правительство взыскало с подрядчика небольшой штраф за нарушения условий контракта. А еще в 2024 году сумма контракта внезапно сменилась с 432 млн на 620 млн рублей. А исполнитель — тот самый «Ремистр», который получил крупнейший госконтракт предыдущих шести месяцев.
Все дороги ведут к…
Никто уже не удивляется, когда очередной контракт на дорожные работы выигрывает «ТОДЭП». По сути, «любимый» подрядчик тюменских властей является и крупнейшим. Поэтому нет ничего странного в том, что контракт на ремонт автомобильных дорог в трех районах области достался именно этой компании. К слову, стоимость контракта — 830 млн рублей.
Компания существует в ее нынешнем виде с 2006 года. Ее директором последние 12 лет является Юрий Зинчук. Что странно, при стоимости бизнеса в 8,2 млрд рублей фамилия Зинчука не фигурирует в списках богатейших людей региона. Что еще интереснее, данные об учредителе АО «ТОДЭП» в системах прослеживаемости бизнеса закрыты. А вот на сайте компании единственный учредитель указан: им является департамент имущественных отношений региона.
Не прошло недели, как правительство выставило на торги еще один дорожный госконтракт. На ремонт автомобильных дорог в Тюмени и Тюменской области планируют потратить еще 830 млн рублей. Думаю, у каждого из нас есть предположение, кто займется исполнением.
В списке самых дорогих закупок стоимостью от полумиллиарда рублей в этом году почему-то не звучат громкие имена. Из миллиардеров региона засветился только один — и тот попал в рейтинги только в 2022 году (речь об Олейникове, конечно же). Нет среди исполнителей дорогих миллиардных контрактов ни бывшего депутата облдумы Николая Руссу с его «Мостростроем-11», ни компаний, принадлежащих нынешнему депутату Владимиру Пискайкину, ни других давно уже привычных для тюменцев фамилий. И если Руссу хватает контрактов по всей стране (в том числе и ранее заключенных в Тюменской области), с остальными вопрос остается открытым.
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