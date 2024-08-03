Школы, трассы, два катка: кто «урвал» бюджетные миллиарды тюменского правительства

В Тюменской области в течение двух лет построят новые школы и два ледовых катка

04 августа 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

За полгода правительство Тюменской области разыграло пять контрактов стоимостью больше миллиарда рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За первые полгода 2024 года правительство Тюменской области разыграло пять контрактов стоимостью более миллиарда рублей. А по одному из них цена договора превысила два миллиарда. Торгов, которые стоили правительству от полумиллиарда до миллиарда рублей, провели несколько десятков. Корреспондент URA.RU проанализировал открытые данные об аукционах, контрактах и компаниях, которые «урвали» бюджетные средства. При этом закупки и контракты, которые стоили правительству меньше полумиллиарда, в расчет не принимались. Самые интересные, а порой и неоднозначные результаты изысканий — в материале агентства. Два миллиарда на чужбину Как это ни прискорбно, но крупнейший за первое полугодие 2024 года контракт достался компании, которая к Тюмени не имеет практически никакого отношения. ООО «Ремистр», которая за 2,14 млрд рублей построит школу в микрорайоне «Ямальский-1», зарегистрирована в Москве. Учредителем и владельцем компании является Наталья Соляник. Директором с февраля 2021 года выступает Артем Кальной. И тот, и другой ИП имеют московскую регистрацию. Однако, что интересно, и у Соляник, и у Кального есть туманное северное прошлое — в виде прекративших деятельность ИП и компаний. За Кальным числится руководство некоей ООО «АТС», которая занималась грузовыми перевозками в Сургуте. В этом же городе работал ИП Наталья Щелгачева (судя по всему — предыдущая фамилия Соляник), торговавший одеждой. Так или иначе, в современной реальности дуэт Соляник и Кального занимаются строительством. Для них контракт на строительство школы в Тюмени — самый крупный в финансовом плане, но не единственный. По одному из них компания даже судилась с правительством — но об этом немного позже. Скрин — ЕИС «Закупки» Скрин — СБИС Скрин — СБИС Бездонная пропасть социальной политики На строительство школ и социальных объектов в первом полугодии заключили еще несколько контрактов стоимостью чуть меньше двух миллиардов рублей каждый. Самый неоднозначный контракт касается строительства нового учебного заведения в поселке Винзили. Сам по себе контракт вполне обычный. А вот то, что он достался компании без опыта и без прошлого, вызывает определенный скепсис. Итак, знакомимся: ООО «Спецстрой», зарегистрированное в Москве. Единоличный владелец и директор — Гор Егоян, чье ИП числится в Тюменской области. Компания существует с 2020 года, а вот Егоян владеет ей с 2023 года. Именно с этого момента начинается более-менее значимая деятельность фирмы. Впрочем, именно «более-менее»: до госконтракта в Тюмени, крупных подрядов эта организация не получала. В созвездии компаний Егояна есть три небольшие фирмы, работающие в самой Тюмени. Одна из них показала в 2023 году убытки, две другие дают небольшую стабильную прибыль. Делать выводы о надежности подрядчика рано: двухмиллиардный контракт по строительству школы в Винзилях находится на стадии исполнения всего пять месяцев. Скрин — ЕИС Закупки Скрин — СБИС Миллиардер из глубинки В Тюменской области продолжают строить не только школы — одним из приоритетов последних лет являются и медицинские учреждения. Одним из таких станет поликлиника ОКБ-4 в городе Ишиме. И вот ее строительством занимается компания, у которой в регионе уже есть сложившаяся репутация. ООО «Стройимпульс» зарегистрировано именно там, где строит — то есть, в Ишиме Тюменской области. На момент написания статьи у фирмы в послужном списке несколько отработанных контрактов на сумму больше 10 млрд рублей. Помимо поликлиники, «Стройимпульс» возводит школу на улице Крапсных Зорь в Тюмени — это еще 1,8 млрд рублей из бюджета. Единоличным учредителем и владельцем всех активов компании является личность неординарная. Игорь Олейников основал свою строительную компанию еще в 2008 году, но приносить значимую прибыль «Стройимпульс» начал в 2020-х. А в 2023 Олейников впервые попал в топ-100 самых богатых тюменцев по версии NG.RU — причем, сразу на 28 позицию, получив доход более двух млрд рублей. Прогноз прибыли на 2024 год — пять млрд. Скрин — ЕИС «Закупки» Скрин — СБИС Есть два катка… В апреле правительство Тюменской области разыграло контракт на 700 миллионов рублей. Подрядчику предстоит построить новый крытый ледовый каток на улице Судоремонтной. Это — второй крытый каток, который строят в областной столице, но о первом позже. В едином реестре госконтрактов исполнителем значится ООО «Омега-Сервис». Компания местная, а принадлежит она Оксане Егоян. Ни в одной системе прослеживаемости бизнеса прямой связи с Гором Егояном, о котором шла речь выше, нет. Совпадение? Впрочем, известно, что владелице «Омега-Сервис» принадлежат еще три небольших фирмы в Тюмени, но их доходы на фоне контракта на 700 млн незначительны. А вот с первым катком, который должен появиться уже в этом году на улице Народной, история интереснее. В топ этого года контракт попал благодаря тому, что именно в 2024 тюменское правительство взыскало с подрядчика небольшой штраф за нарушения условий контракта. А еще в 2024 году сумма контракта внезапно сменилась с 432 млн на 620 млн рублей. А исполнитель — тот самый «Ремистр», который получил крупнейший госконтракт предыдущих шести месяцев. Скрин — ЕИС «Закупки» Скрин — СБИС Все дороги ведут к… Никто уже не удивляется, когда очередной контракт на дорожные работы выигрывает «ТОДЭП». По сути, «любимый» подрядчик тюменских властей является и крупнейшим. Поэтому нет ничего странного в том, что контракт на ремонт автомобильных дорог в трех районах области достался именно этой компании. К слову, стоимость контракта — 830 млн рублей. Компания существует в ее нынешнем виде с 2006 года. Ее директором последние 12 лет является Юрий Зинчук. Что странно, при стоимости бизнеса в 8,2 млрд рублей фамилия Зинчука не фигурирует в списках богатейших людей региона. Что еще интереснее, данные об учредителе АО «ТОДЭП» в системах прослеживаемости бизнеса закрыты. А вот на сайте компании единственный учредитель указан: им является департамент имущественных отношений региона. Не прошло недели, как правительство выставило на торги еще один дорожный госконтракт. На ремонт автомобильных дорог в Тюмени и Тюменской области планируют потратить еще 830 млн рублей. Думаю, у каждого из нас есть предположение, кто займется исполнением. Скрин — официальный сайт АО «ТОДЭП» Скрин — ЕИС «Закупки» В списке самых дорогих закупок стоимостью от полумиллиарда рублей в этом году почему-то не звучат громкие имена. Из миллиардеров региона засветился только один — и тот попал в рейтинги только в 2022 году (речь об Олейникове, конечно же). Нет среди исполнителей дорогих миллиардных контрактов ни бывшего депутата облдумы Николая Руссу с его «Мостростроем-11», ни компаний, принадлежащих нынешнему депутату Владимиру Пискайкину, ни других давно уже привычных для тюменцев фамилий. И если Руссу хватает контрактов по всей стране (в том числе и ранее заключенных в Тюменской области), с остальными вопрос остается открытым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первые полгода 2024 года правительство Тюменской области разыграло пять контрактов стоимостью более миллиарда рублей. А по одному из них цена договора превысила два миллиарда. Торгов, которые стоили правительству от полумиллиарда до миллиарда рублей, провели несколько десятков. Корреспондент URA.RU проанализировал открытые данные об аукционах, контрактах и компаниях, которые «урвали» бюджетные средства. При этом закупки и контракты, которые стоили правительству меньше полумиллиарда, в расчет не принимались. Самые интересные, а порой и неоднозначные результаты изысканий — в материале агентства. Как это ни прискорбно, но крупнейший за первое полугодие 2024 года контракт достался компании, которая к Тюмени не имеет практически никакого отношения. ООО «Ремистр», которая за 2,14 млрд рублей построит школу в микрорайоне «Ямальский-1», зарегистрирована в Москве. Учредителем и владельцем компании является Наталья Соляник. Директором с февраля 2021 года выступает Артем Кальной. И тот, и другой ИП имеют московскую регистрацию. Однако, что интересно, и у Соляник, и у Кального есть туманное северное прошлое — в виде прекративших деятельность ИП и компаний. За Кальным числится руководство некоей ООО «АТС», которая занималась грузовыми перевозками в Сургуте. В этом же городе работал ИП Наталья Щелгачева (судя по всему — предыдущая фамилия Соляник), торговавший одеждой. На строительство школ и социальных объектов в первом полугодии заключили еще несколько контрактов стоимостью чуть меньше двух миллиардов рублей каждый. Самый неоднозначный контракт касается строительства нового учебного заведения в поселке Винзили. Сам по себе контракт вполне обычный. А вот то, что он достался компании без опыта и без прошлого, вызывает определенный скепсис. Итак, знакомимся: ООО «Спецстрой», зарегистрированное в Москве. Единоличный владелец и директор — Гор Егоян, чье ИП числится в Тюменской области. Компания существует с 2020 года, а вот Егоян владеет ей с 2023 года. Именно с этого момента начинается более-менее значимая деятельность фирмы. Впрочем, именно «более-менее»: до госконтракта в Тюмени, крупных подрядов эта организация не получала. В Тюменской области продолжают строить не только школы — одним из приоритетов последних лет являются и медицинские учреждения. Одним из таких станет поликлиника ОКБ-4 в городе Ишиме. И вот ее строительством занимается компания, у которой в регионе уже есть сложившаяся репутация. ООО «Стройимпульс» зарегистрировано именно там, где строит — то есть, в Ишиме Тюменской области. На момент написания статьи у фирмы в послужном списке несколько отработанных контрактов на сумму больше 10 млрд рублей. Помимо поликлиники, «Стройимпульс» возводит школу на улице Крапсных Зорь в Тюмени — это еще 1,8 млрд рублей из бюджета. В апреле правительство Тюменской области разыграло контракт на 700 миллионов рублей. Подрядчику предстоит построить новый крытый ледовый каток на улице Судоремонтной. Это — второй крытый каток, который строят в областной столице, но о первом позже. В едином реестре госконтрактов исполнителем значится ООО «Омега-Сервис». Компания местная, а принадлежит она Оксане Егоян. Ни в одной системе прослеживаемости бизнеса прямой связи с Гором Егояном, о котором шла речь выше, нет. Совпадение? Впрочем, известно, что владелице «Омега-Сервис» принадлежат еще три небольших фирмы в Тюмени, но их доходы на фоне контракта на 700 млн незначительны. А вот с первым катком, который должен появиться уже в этом году на улице Народной, история интереснее. В топ этого года контракт попал благодаря тому, что именно в 2024 тюменское правительство взыскало с подрядчика небольшой штраф за нарушения условий контракта. А еще в 2024 году сумма контракта внезапно сменилась с 432 млн на 620 млн рублей. А исполнитель — тот самый «Ремистр», который получил крупнейший госконтракт предыдущих шести месяцев. Никто уже не удивляется, когда очередной контракт на дорожные работы выигрывает «ТОДЭП». По сути, «любимый» подрядчик тюменских властей является и крупнейшим. Поэтому нет ничего странного в том, что контракт на ремонт автомобильных дорог в трех районах области достался именно этой компании. К слову, стоимость контракта — 830 млн рублей. Компания существует в ее нынешнем виде с 2006 года. Ее директором последние 12 лет является Юрий Зинчук. Что странно, при стоимости бизнеса в 8,2 млрд рублей фамилия Зинчука не фигурирует в списках богатейших людей региона. Что еще интереснее, данные об учредителе АО «ТОДЭП» в системах прослеживаемости бизнеса закрыты. А вот на сайте компании единственный учредитель указан: им является департамент имущественных отношений региона. Не прошло недели, как правительство выставило на торги еще один дорожный госконтракт. На ремонт автомобильных дорог в Тюмени и Тюменской области планируют потратить еще 830 млн рублей. Думаю, у каждого из нас есть предположение, кто займется исполнением.