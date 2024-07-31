Главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Сергей Семак обратился к учащимся Шадринской губернаторской кадетской школы-интерната (Курганская область) и пожелал им удачи в жизни. Видеообращением известного спортсмена поделился учитель физической культуры и тренер учебного заведения Дмитрий Пястолов.
«Ребятам кадетской школы-интерната большой привет с тренировочной базы „Зенита“. Удачи вам в жизни и в футболе обязательно», — обратился Семак. Видео было опубликовано в группе администрации Шадринска в соцсети «ВКонтакте».
Дмитрий Пястолов является представителем известной в Шадринске футбольной династии. Тренер кадетской школы часто фотографируется с именитыми игроками и в его коллекции имеются сотни снимков со знаменитостями. Звезду российского футбола Пястолов застал на тренировочной базе «Зенита» в Удельном парке Санкт-Петербурга.
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Главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Сергей Семак обратился к учащимся Шадринской губернаторской кадетской школы-интерната (Курганская область) и пожелал им удачи в жизни. Видеообращением известного спортсмена поделился учитель физической культуры и тренер учебного заведения Дмитрий Пястолов. «Ребятам кадетской школы-интерната большой привет с тренировочной базы „Зенита“. Удачи вам в жизни и в футболе обязательно», — обратился Семак. Видео было опубликовано в группе администрации Шадринска в соцсети «ВКонтакте». Дмитрий Пястолов является представителем известной в Шадринске футбольной династии. Тренер кадетской школы часто фотографируется с именитыми игроками и в его коллекции имеются сотни снимков со знаменитостями. Звезду российского футбола Пястолов застал на тренировочной базе «Зенита» в Удельном парке Санкт-Петербурга.