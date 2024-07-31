31 июля 2024

Главный тренер ФК «Зенит» Семак обратился к курганцам. Видео

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Матч ФК Урал - ФК Зенит. Екатеринбург, семак сергей
Сергей Семак (справа) передал привет курганским кадетам Фото:

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Сергей Семак обратился к учащимся Шадринской губернаторской кадетской школы-интерната (Курганская область) и пожелал им удачи в жизни. Видеообращением известного спортсмена поделился учитель физической культуры и тренер учебного заведения Дмитрий Пястолов.

«Ребятам кадетской школы-интерната большой привет с тренировочной базы „Зенита“. Удачи вам в жизни и в футболе обязательно», — обратился Семак. Видео было опубликовано в группе администрации Шадринска в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Пястолов является представителем известной в Шадринске футбольной династии. Тренер кадетской школы часто фотографируется с именитыми игроками и в его коллекции имеются сотни снимков со знаменитостями. Звезду российского футбола Пястолов застал на тренировочной базе «Зенита» в Удельном парке Санкт-Петербурга.

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Главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Сергей Семак обратился к учащимся Шадринской губернаторской кадетской школы-интерната (Курганская область) и пожелал им удачи в жизни. Видеообращением известного спортсмена поделился учитель физической культуры и тренер учебного заведения Дмитрий Пястолов. «Ребятам кадетской школы-интерната большой привет с тренировочной базы „Зенита“. Удачи вам в жизни и в футболе обязательно», — обратился Семак. Видео было опубликовано в группе администрации Шадринска в соцсети «ВКонтакте». Дмитрий Пястолов является представителем известной в Шадринске футбольной династии. Тренер кадетской школы часто фотографируется с именитыми игроками и в его коллекции имеются сотни снимков со знаменитостями. Звезду российского футбола Пястолов застал на тренировочной базе «Зенита» в Удельном парке Санкт-Петербурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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