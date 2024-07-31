Главный тренер ФК «Зенит» Семак обратился к курганцам. Видео

01 августа 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Сергей Семак (справа) передал привет курганским кадетам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Сергей Семак обратился к учащимся Шадринской губернаторской кадетской школы-интерната (Курганская область) и пожелал им удачи в жизни. Видеообращением известного спортсмена поделился учитель физической культуры и тренер учебного заведения Дмитрий Пястолов. «Ребятам кадетской школы-интерната большой привет с тренировочной базы „Зенита“. Удачи вам в жизни и в футболе обязательно», — обратился Семак. Видео было опубликовано в группе администрации Шадринска в соцсети «ВКонтакте». Дмитрий Пястолов является представителем известной в Шадринске футбольной династии. Тренер кадетской школы часто фотографируется с именитыми игроками и в его коллекции имеются сотни снимков со знаменитостями. Звезду российского футбола Пястолов застал на тренировочной базе «Зенита» в Удельном парке Санкт-Петербурга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Сергей Семак обратился к учащимся Шадринской губернаторской кадетской школы-интерната (Курганская область) и пожелал им удачи в жизни. Видеообращением известного спортсмена поделился учитель физической культуры и тренер учебного заведения Дмитрий Пястолов. «Ребятам кадетской школы-интерната большой привет с тренировочной базы „Зенита“. Удачи вам в жизни и в футболе обязательно», — обратился Семак. Видео было опубликовано в группе администрации Шадринска в соцсети «ВКонтакте». Дмитрий Пястолов является представителем известной в Шадринске футбольной династии. Тренер кадетской школы часто фотографируется с именитыми игроками и в его коллекции имеются сотни снимков со знаменитостями. Звезду российского футбола Пястолов застал на тренировочной базе «Зенита» в Удельном парке Санкт-Петербурга.