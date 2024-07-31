В ХМАО прокуратура потребовала от чиновников решить проблему с грязной водой из-под крана

Прокуратура Сургутского района ХМАО проводит проверку из-за жалобы жителей поселка Белый Яр на грязную воду из-под крана. Надзорное ведомство сообщило, что коммунальщикам выдано предписание с требованием устранить нарушение.
«По поручению прокурора округа прокуратура Сургутского района проводит проверку сведений, опубликованных в СМИ, о предоставлении населению пгт. Белый Яр водоснабжения ненадлежащего качества. В целях устранения выявленных нарушений закона контролирующим органом выданы предписания ресурсоснабжающей и управляющей организациям, составлены протоколы об административных правонарушениях за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — указано в публикации окружной прокуратуры на официальном сайте.
Экспертиза проб водопроводной воды в поселке Белый Яр показала, что жидкость не соответствует требованиям СанПиН. Прокуратура рассматривает возможность перерасчета платы за водоснабжение после завершения проверки.
Ранее URA.RU писало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку водоснабжения в поселке Белый Яр. Жителям продолжительное время поступает вода, непригодная к употреблению, но власти не реагируют на жалобы.
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