26 июля 2024

Бастрыкин проверит поселок ХМАО из-за жалоб на грязную воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил провести проверку воды в Белом Яре
Бастрыкин поручил провести проверку воды в Белом Яре Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку водоснабжения в поселке Белый Яр (Сургутский район ХМАО). Дело в том, что его жителям продолжительное время поступает вода, непригодная к употреблению, но власти не реагируют на жалобы, сообщили в информационном центре СК России.

«В жилые помещения регулярно поступает непригодная для употребления вода, при использовании которой бытовые приборы и предметы выходят из строя. Местные жители, в том числе семьи с детьми, вынуждены нести дополнительные траты. Обращения в компетентные организации результатов не принесли, ремонтные работы водопроводной системы не проводятся», — написано в telegram-канале ведомства.

В СУ СК России по ХМАО начата процессуальная проверка. О ее результатах Бастрыкину доложит руководитель регионального ведомства Михаил Мокшин.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку водоснабжения в поселке Белый Яр (Сургутский район ХМАО). Дело в том, что его жителям продолжительное время поступает вода, непригодная к употреблению, но власти не реагируют на жалобы, сообщили в информационном центре СК России. «В жилые помещения регулярно поступает непригодная для употребления вода, при использовании которой бытовые приборы и предметы выходят из строя. Местные жители, в том числе семьи с детьми, вынуждены нести дополнительные траты. Обращения в компетентные организации результатов не принесли, ремонтные работы водопроводной системы не проводятся», — написано в telegram-канале ведомства. В СУ СК России по ХМАО начата процессуальная проверка. О ее результатах Бастрыкину доложит руководитель регионального ведомства Михаил Мокшин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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