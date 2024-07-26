Бастрыкин проверит поселок ХМАО из-за жалоб на грязную воду

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку водоснабжения в поселке Белый Яр (Сургутский район ХМАО). Дело в том, что его жителям продолжительное время поступает вода, непригодная к употреблению, но власти не реагируют на жалобы, сообщили в информационном центре СК России.
«В жилые помещения регулярно поступает непригодная для употребления вода, при использовании которой бытовые приборы и предметы выходят из строя. Местные жители, в том числе семьи с детьми, вынуждены нести дополнительные траты. Обращения в компетентные организации результатов не принесли, ремонтные работы водопроводной системы не проводятся», — написано в telegram-канале ведомства.
В СУ СК России по ХМАО начата процессуальная проверка. О ее результатах Бастрыкину доложит руководитель регионального ведомства Михаил Мокшин.
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