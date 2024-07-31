Каким будет август в Свердловской области

Август в Свердловской области ожидается примерно на один градус теплее нормы и не слишком дождливый. Приблизительный прогноз погоды на последний месяц лета озвучил Уральский гидрометцентр.
«Согласно прогнозу Гидрометцентра России на территории нашего региона средняя месячная температура августа ожидается около и на один градус выше нормы (норма 13-16 градусов тепла). Месячная сумма осадков предполагается около среднего многолетнего количества, местами меньше него (норма 69-84 мм, в горах и на севере области — до 97 мм.), — сказано в сообщении синоптиков в telegram-канале.
Первые шесть августовских дней будут сопровождаться кратковременными дождями. С 7 по 10 августа атмосферное давление повысится, предположительно установится сухая погода при умеренных температурах. «Резких колебаний температуры как в сторону тепла, так и холода, в первой половине месяца не просматривается», — добавили метеорологи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!