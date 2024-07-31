31 июля 2024

Каким будет август в Свердловской области

Август в Свердловской области будет на один градус теплее обычного
© Служба новостей «URA.RU»
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Неблагоустроенный Екатеринбург, набережная исети, кусты
У свердловчан еще будет возможность насладиться летним теплом Фото:

Август в Свердловской области ожидается примерно на один градус теплее нормы и не слишком дождливый. Приблизительный прогноз погоды на последний месяц лета озвучил Уральский гидрометцентр.

«Согласно прогнозу Гидрометцентра России на территории нашего региона средняя месячная температура августа ожидается около и на один градус выше нормы (норма 13-16 градусов тепла). Месячная сумма осадков предполагается около среднего многолетнего количества, местами меньше него (норма 69-84 мм, в горах и на севере области — до 97 мм.), — сказано в сообщении синоптиков в telegram-канале.

Первые шесть августовских дней будут сопровождаться кратковременными дождями. С 7 по 10 августа атмосферное давление повысится, предположительно установится сухая погода при умеренных температурах. «Резких колебаний температуры как в сторону тепла, так и холода, в первой половине месяца не просматривается», — добавили метеорологи.

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Август в Свердловской области ожидается примерно на один градус теплее нормы и не слишком дождливый. Приблизительный прогноз погоды на последний месяц лета озвучил Уральский гидрометцентр. «Согласно прогнозу Гидрометцентра России на территории нашего региона средняя месячная температура августа ожидается около и на один градус выше нормы (норма 13-16 градусов тепла). Месячная сумма осадков предполагается около среднего многолетнего количества, местами меньше него (норма 69-84 мм, в горах и на севере области — до 97 мм.), — сказано в сообщении синоптиков в telegram-канале. Первые шесть августовских дней будут сопровождаться кратковременными дождями. С 7 по 10 августа атмосферное давление повысится, предположительно установится сухая погода при умеренных температурах. «Резких колебаний температуры как в сторону тепла, так и холода, в первой половине месяца не просматривается», — добавили метеорологи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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