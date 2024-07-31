Мэрия Кургана предложила горожанам решить, будет ли на День города салют

01 августа 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

В Кургане на День города планируют устроить салют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана предложила горожанам самим решить, будет ли на День города 31 августа праздничный салют. Для этого чиновники разместили опрос в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Партнеры праздника и благотворители могут подарить городу салют. День города — наш общий праздник, поэтому нам важно узнать ваше мнение: нужен ли салют на День города?» — говорится в сообщении мэрии. Проголосовать в опросе можно до 8 августа включительно. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на День города выступит российский артист Александр Маршал. Пригласить звезду на концерт обошлось почти в семь миллионов рублей. В этом году Курган отметит 345 лет со дня своего основания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Кургана предложила горожанам самим решить, будет ли на День города 31 августа праздничный салют. Для этого чиновники разместили опрос в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Партнеры праздника и благотворители могут подарить городу салют. День города — наш общий праздник, поэтому нам важно узнать ваше мнение: нужен ли салют на День города?» — говорится в сообщении мэрии. Проголосовать в опросе можно до 8 августа включительно. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на День города выступит российский артист Александр Маршал. Пригласить звезду на концерт обошлось почти в семь миллионов рублей. В этом году Курган отметит 345 лет со дня своего основания.