31 июля 2024

Мэрия Кургана предложила горожанам решить, будет ли на День города салют

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют Победы. Курган, салют, фейерверк, салют победы
В Кургане на День города планируют устроить салют Фото:

Администрация Кургана предложила горожанам самим решить, будет ли на День города 31 августа праздничный салют. Для этого чиновники разместили опрос в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Партнеры праздника и благотворители могут подарить городу салют. День города — наш общий праздник, поэтому нам важно узнать ваше мнение: нужен ли салют на День города?» — говорится в сообщении мэрии. Проголосовать в опросе можно до 8 августа включительно.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на День города выступит российский артист Александр Маршал. Пригласить звезду на концерт обошлось почти в семь миллионов рублей. В этом году Курган отметит 345 лет со дня своего основания.

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Администрация Кургана предложила горожанам самим решить, будет ли на День города 31 августа праздничный салют. Для этого чиновники разместили опрос в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Партнеры праздника и благотворители могут подарить городу салют. День города — наш общий праздник, поэтому нам важно узнать ваше мнение: нужен ли салют на День города?» — говорится в сообщении мэрии. Проголосовать в опросе можно до 8 августа включительно. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на День города выступит российский артист Александр Маршал. Пригласить звезду на концерт обошлось почти в семь миллионов рублей. В этом году Курган отметит 345 лет со дня своего основания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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