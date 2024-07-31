Мэрия Кургана предложила горожанам решить, будет ли на День города салют

Администрация Кургана предложила горожанам самим решить, будет ли на День города 31 августа праздничный салют. Для этого чиновники разместили опрос в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Партнеры праздника и благотворители могут подарить городу салют. День города — наш общий праздник, поэтому нам важно узнать ваше мнение: нужен ли салют на День города?» — говорится в сообщении мэрии. Проголосовать в опросе можно до 8 августа включительно.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане на День города выступит российский артист Александр Маршал. Пригласить звезду на концерт обошлось почти в семь миллионов рублей. В этом году Курган отметит 345 лет со дня своего основания.
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Администрация Кургана предложила горожанам самим решить, будет ли на День города 31 августа праздничный салют. Для этого чиновники разместили опрос в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Партнеры праздника и благотворители могут подарить городу салют. День города — наш общий праздник, поэтому нам важно узнать ваше мнение: нужен ли салют на День города?» — говорится в сообщении мэрии. Проголосовать в опросе можно до 8 августа включительно. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на День города выступит российский артист Александр Маршал. Пригласить звезду на концерт обошлось почти в семь миллионов рублей. В этом году Курган отметит 345 лет со дня своего основания.